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Manisa'nın minik judocusu Yiğit Akbulut balkanlarda ikinci oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Yiğit Akbulut, 24-25 Ekim'de Bosna-Hersek'te düzenlenen Süper Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 14:29

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Manisa'nın minik judocusu Yiğit Akbulut balkanlarda ikinci oldu

Manisa'nın minik judocusu Yiğit Akbulut balkanlarda ikinci oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Yiğit Akbulut, Bosna-Hersek'te düzenlenen Süper Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyla dikkat çekti. Turnuvada mücadele eden Akbulut, finalde ikinci olarak gümüş madalya kazanıp uluslararası arenadaki ilk madalyasını almış oldu.

turnuvanın kapsamı:

24-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyona 11 ülke katıldı ve toplam 336 sporcu tatamiye çıktı. Bu yoğun katılımlı şampiyonada Akbulut'un ikinci olması, hem sporcu hem de kulüp açısından kayda değer bir başarı olarak öne çıktı.

kulübün ve kentin tebrikleri:

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, başarılı sporcuyu tebrik ederek kendisine ulusal ve uluslararası alanda yeni başarılar diledi. Akbulut'un elde ettiği Balkan ikinciliği, kulübü ve Manisa'yı gururlandırdı ve genç judocunun geleceğe dönük beklentilerini güçlendirdi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ SPORCUSU YİĞİT AKBULUT, BOSNA-HERSEK’TE DÜZENLENEN SÜPER...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ SPORCUSU YİĞİT AKBULUT, BOSNA-HERSEK’TE DÜZENLENEN SÜPER MİNİKLER BALKAN JUDO ŞAMPİYONASI’NDA GÜMÜŞ MADALYA KAZANARAK ULUSLARARASI ARENADAKİ İLK MADALYASINI ELDE ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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