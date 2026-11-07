Batman'da altyapı tepkisi: belde mahallesinde yağmur araçlara zarar verdi

Sel ve su birikintileri belde mahallesinde yaşamı etkiledi

Belde Mahallesi Nuri Altun Caddesi üzerinde, Mehmet Emin Şimşek Okulu önünde yağış sonrası oluşan su birikintileri sokakları göle çevirdi. Birikintiler nedeniyle bazı araçlar kısmen, bazıları ise tamamen su altında kaldı. Olay mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

Mahallelinin tepkisi ve talepleri:

Mahalle sakini Sabri Atmaca daha önce yapılan çalışmaların buradaki sorunu çözmediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Ben de bu mahallede oturuyorum. Her sene, her zaman aynı. Daha önce yukarıda bir çalışma yapıldı ama buraya hiçbir faydası dokunmadı. Buraya bir çözüm bulunması lazım. Her yağmur yağışında burayı sel alıyor. Bütün araçlar suyun altında kalıyor. Bunun vebalini kim çekecek?"

Hasar ve çözüm çağrısı:

Atmaca, araçlarda maddi zarar oluştuğunu belirterek belediyeye kalıcı altyapı çağrısında bulundu: "Yetkililerden buraya güzel bir altyapı istiyoruz. Burada çalışma yapıldıktan sonra hiçbir tıkanma olmasın, araçlar zarar görmesin. Araçların motorları da zarar görmüş olabilir. Belediyenin bunlara bir çare bulması lazım". Mahalle sakinleri, geçici müdahaleler yerine kalıcı drenaj ve altyapı çalışması yapılmasını talep ediyor.

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