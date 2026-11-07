Uludağ'da beyaz örtü geri döndü: zirvede kar ve eksi dereceler

Uludağ'da kış görüntüleri geri döndü

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ yeniden karla buluştu. 1’inci ve 2’nci Oteller Bölgesi başta olmak üzere pistler beyaz örtüyle kaplanırken, zirvede hava sıcaklığı gece ölçümlerinde -4 dereceye kadar düştü. Gün içinde ölçülen en yüksek değer ise -1 derece oldu.

Ulaşımda ve güvenlikte artırılan tedbirler:

Kar yağışı nedeniyle trafik ve ulaşımın aksamasını önlemek için Karayolları 14’üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri yoğun çalışma yürütüyor. Özellikle zirveye ulaşımı sağlayan güzergâhta tuzlama ve yol açma çalışmaları sürerken, jandarma ekipleri de kar lastiği olmayan araçları zirveye çıkarmıyor. Yetkililer, yolların kapanmaması için sürücüleri zorunlu ekipman konusunda uyarmaya devam ediyor.

Otellerde sezon hazırlıkları ve hava beklentisi:

Zirvede bulunan oteller yeni sezon için ön hazırlıklarını başlattı; işletmeler sezonu kar durumuna göre planlıyor. Yetkililer sezonun Aralık ayının ortalarında açılmasının beklendiğini belirtiyor. Meteoroloji raporuna göre yarın yağışlı sistem etkisini kaybedecek, sıcaklıklar daha da düşerek en düşük -8, en yüksek -2 derece civarında hissedilecek; bu durum mevcut kar örtüsünün donarak kalmasına yol açacak.

Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, bölgeyi ziyaret edenlere kışın tipik manzaralarını sunuyor. Yetkililer ve işletmeler, hem güvenlik hem de hizmet altyapısı hazırlıklarını sürdürüyor.

Uludağ'da kar başladı, sıcaklık eksi 4 dereceye kadar düştü