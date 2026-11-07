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Ceylanpınar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli jandarmaya teslim edildi

Ceylanpınar'da kasten yaralama suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.A., jandarma ve JASAT ile yakalandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ceylanpınar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli jandarmaya teslim edildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kasten yaralama suçundan aranan bir kişi, jandarma ekiplerinin sürdürdüğü çalışmayla yakalandı.

olay ve arama çalışması:

Alınan bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten yaralama suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.A. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Arama ve takip çalışmaları sırasında ekipler, sahada koordineli bir şekilde hareket ederek hukuki süreç gereği şahsın bulunmasına yönelik adımlar attı.

yakalanma ve teslim:

JASAT ekipleriyle yürütülen ortak çalışma sonucunda aranan şahıs tespit edilerek yakalandı. Yakalanan şahısın kimliği ve ceza hükmü tutanaklara geçirildi.

Şahıs daha sonra resmi işlemler için karakola götürüldü ve adli sürecin devamı için yetkililere teslim edildi.

KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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