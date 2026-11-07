Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Aile ve okul iş birliğini güçlendiren 'Köklerden Geleceğe' veli okumaları Kahta'da

Kahta'da Yavuz Selim İlkokulu, 'Köklerden Geleceğe: Maarif Veli Okumaları' ile birinci sınıf velilerini kitap okumaya ve eğitim tartışmalarına davet ediyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Aile ve okul iş birliğini güçlendiren 'Köklerden Geleceğe' veli okumaları Kahta'da

Aile ve okul iş birliğini güçlendiren proje hayata geçirildi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Yavuz Selim İlkokulu tarafından, okul-aile etkileşimini güçlendirmek ve velilerin çocuk eğitimi konusundaki farkındalıklarını artırmak amacıyla Köklerden Geleceğe: Maarif Veli Okumaları projesi başlatıldı. Proje, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hazırlandı ve öncelikli hedef olarak ilkokul 1. sınıf velilerini kapsıyor.

Projenin hedefleri:

Proje, eğitimi okul sınırlarının ötesine taşıyarak aile ve toplumla bütünleştirmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede velilerin çocuk gelişimi, öz farkındalık, değerler bilinci ve rehberlik konularında bilgi düzeyinin yükseltilmesi hedefleniyor. Süreklilik taşıyan aylık buluşmalarla ailelerin pedagojik yaklaşımları daha iyi kavraması ve evde uygulamaya yönelik pratiklerin paylaşılması planlanıyor.

İlk buluşma ve yöntem:

Koordinatör Sınıf Öğretmeni Şerif Yetkin yönetiminde düzenlenen ilk toplantıda Doğan Cüceloğlu’nun Geliştiren Anne Baba adlı kitabı değerlendirmeye alındı. Toplantılarda kitap okuma, grup içi tartışma ve uygulamaya dönük değerlendirmeler gerçekleştirilecek; veliler kitaplar üzerinden fikir alışverişinde bulunacak ve somut öneriler ortaya koyacak.

Gelecek planları ve çağrı:

Yetkin, projenin eğitim sürecini dinamik bir ekosistem olarak ele alıp okul-aile iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı ve projenin ilçedeki diğer eğitim kurumlarına örnek olmasını temenni etti. Ayrıca, sürecin devamlılığı için Yavuz Selim İlkokulu yönetimi ve Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür edildi. Aylık buluşmaların düzenli yapılmasıyla velilerin hem bilgi hem de uygulama açısından desteklenmesi hedefleniyor.

KAHTA’DA VELİLERE YÖNELİK “MAARİF VELİ OKUMALARI” PROJESİ BAŞLATILDI

KAHTA’DA VELİLERE YÖNELİK “MAARİF VELİ OKUMALARI” PROJESİ BAŞLATILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Niğde'de kısa film festivali genç sinemacıları ödüllendirdi
images

Yeşilyurtlu kadınların imecesi Tokat lezzetini ilçenin dışına taşıyor
images

Bursa'nın hafızası söyleşi dizisi geçmişi geleceğe taşıyor
images

Imeceyle dağdan sofraya: Yeşilyurtlu kadınların doğal üretimi ilçeyi aşıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pazardaki çürük domates tartışması: satıcı fiyatı gerekçe gösterdi

Benfica altyapısından Ankara'ya: Tiago Gouveia geleceğe ilişkin net mesaj verdi

Alanya galibiyet hasretiyle trabzonspor'un kritik sınavı

Tavşanlı mtal'de yarım asırlık bağların vefa günü

TREND HABERLER

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi