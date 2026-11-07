Aile ve okul iş birliğini güçlendiren 'Köklerden Geleceğe' veli okumaları Kahta'da

Aile ve okul iş birliğini güçlendiren proje hayata geçirildi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Yavuz Selim İlkokulu tarafından, okul-aile etkileşimini güçlendirmek ve velilerin çocuk eğitimi konusundaki farkındalıklarını artırmak amacıyla Köklerden Geleceğe: Maarif Veli Okumaları projesi başlatıldı. Proje, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hazırlandı ve öncelikli hedef olarak ilkokul 1. sınıf velilerini kapsıyor.

Projenin hedefleri:

Proje, eğitimi okul sınırlarının ötesine taşıyarak aile ve toplumla bütünleştirmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede velilerin çocuk gelişimi, öz farkındalık, değerler bilinci ve rehberlik konularında bilgi düzeyinin yükseltilmesi hedefleniyor. Süreklilik taşıyan aylık buluşmalarla ailelerin pedagojik yaklaşımları daha iyi kavraması ve evde uygulamaya yönelik pratiklerin paylaşılması planlanıyor.

İlk buluşma ve yöntem:

Koordinatör Sınıf Öğretmeni Şerif Yetkin yönetiminde düzenlenen ilk toplantıda Doğan Cüceloğlu’nun Geliştiren Anne Baba adlı kitabı değerlendirmeye alındı. Toplantılarda kitap okuma, grup içi tartışma ve uygulamaya dönük değerlendirmeler gerçekleştirilecek; veliler kitaplar üzerinden fikir alışverişinde bulunacak ve somut öneriler ortaya koyacak.

Gelecek planları ve çağrı:

Yetkin, projenin eğitim sürecini dinamik bir ekosistem olarak ele alıp okul-aile iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı ve projenin ilçedeki diğer eğitim kurumlarına örnek olmasını temenni etti. Ayrıca, sürecin devamlılığı için Yavuz Selim İlkokulu yönetimi ve Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür edildi. Aylık buluşmaların düzenli yapılmasıyla velilerin hem bilgi hem de uygulama açısından desteklenmesi hedefleniyor.

KAHTA’DA VELİLERE YÖNELİK “MAARİF VELİ OKUMALARI” PROJESİ BAŞLATILDI