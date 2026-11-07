Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Kilis emniyetinde kapsamlı rotasyon: 78 personelin görev yeri değişti

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü, huzur ve operasyonel güç için 15 rütbeli ile 63 polis memurun görev yerini değiştirirken 14 rütbeli şube müdürlüğüne atandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kilis emniyetinde kapsamlı rotasyon: 78 personelin görev yeri değişti

kapsam ve amaç:

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güven ortamının sürdürülebilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve operasyonel kabiliyetin güçlendirilmesi hedefiyle kapsamlı bir personel rotasyonu gerçekleştirdi.

Yapılan il içi atamalar kapsamında 15 rütbeli personel ile 63 polis memurunun görev yeri değiştirildi. Müdürlüğün açıklamasına göre atamalar; suçun önlenmesine yönelik saha çalışmalarını güçlendirmek, personel motivasyonunu yükseltmek ve kesintisiz saha yönetimini sağlamak amacıyla planlandı.

şube müdürlüklerine atamalar:

İdari ve sevk-idare ihtiyaçları doğrultusunda sahada ve yönetim kademelerinde görev yapan 14 rütbeli personel, şube müdürlüğü görevlerine atandı. Bu atamalarla şubelerin hem idari hem de operasyonel güçlerinin sahaya daha doğrudan yansıtılması amaçlanıyor.

beklenen etkiler ve uygulama:

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yeni yapılanmanın şubelerin idari ve operasyonel gücünü sahaya aktarmasının hedeflendiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca halkın huzuru ile can ve mal güvenliğinin korunması için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Uygulama sonrası saha yönetimi ve sevk zincirinde sağlanacak değişikliklerin, günlük devriye faaliyetleri, olay müdahaleleri ve önleyici polislik çalışmalarına doğrudan etkisi olması bekleniyor. Müdürlük yetkilileri, sürecin takibinin yapılarak hizmet kalitesinin artırılacağını belirtti.

KİLİS EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE 78 PERSONELİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

KİLİS EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE 78 PERSONELİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yükseklerde nöbet: Erzurum Emniyet Müdürlüğü 'cesarette biriz' mesajını paylaştı
images

Tekirdağ emniyetinden dijital temkin çağrısı: sosyal medyada paylaşmadan önce du...
images

İnşaatın bodrumunda kimliği belirsiz erkek cesedi, soruşturma başlatıldı
images

İzmir polisinin operasyonunda 33 yıl 5 ay cezayla aranan zanlı yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Katar devrede: ABD ile İran arasında gerilimi sınırlamaya yönelik arabuluculuk sürüyor

Tekirdağ emniyetinden dijital temkin çağrısı: sosyal medyada paylaşmadan önce durun

Yükseklerde nöbet: Erzurum Emniyet Müdürlüğü 'cesarette biriz' mesajını paylaştı

KKTC'de askeri temas: Bayraktaroğlu cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

TREND HABERLER

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi