Kilis emniyetinde kapsamlı rotasyon: 78 personelin görev yeri değişti

kapsam ve amaç:

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güven ortamının sürdürülebilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve operasyonel kabiliyetin güçlendirilmesi hedefiyle kapsamlı bir personel rotasyonu gerçekleştirdi.

Yapılan il içi atamalar kapsamında 15 rütbeli personel ile 63 polis memurunun görev yeri değiştirildi. Müdürlüğün açıklamasına göre atamalar; suçun önlenmesine yönelik saha çalışmalarını güçlendirmek, personel motivasyonunu yükseltmek ve kesintisiz saha yönetimini sağlamak amacıyla planlandı.

şube müdürlüklerine atamalar:

İdari ve sevk-idare ihtiyaçları doğrultusunda sahada ve yönetim kademelerinde görev yapan 14 rütbeli personel, şube müdürlüğü görevlerine atandı. Bu atamalarla şubelerin hem idari hem de operasyonel güçlerinin sahaya daha doğrudan yansıtılması amaçlanıyor.

beklenen etkiler ve uygulama:

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yeni yapılanmanın şubelerin idari ve operasyonel gücünü sahaya aktarmasının hedeflendiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca halkın huzuru ile can ve mal güvenliğinin korunması için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Uygulama sonrası saha yönetimi ve sevk zincirinde sağlanacak değişikliklerin, günlük devriye faaliyetleri, olay müdahaleleri ve önleyici polislik çalışmalarına doğrudan etkisi olması bekleniyor. Müdürlük yetkilileri, sürecin takibinin yapılarak hizmet kalitesinin artırılacağını belirtti.

KİLİS EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE 78 PERSONELİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ