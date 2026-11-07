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ilanı tuzak oldu: kaporta ustası telefon dolandırıcılığını son anda engelledi

Aksaray'da aracını ilan veren kaporta ustası Emre Yüce, kapora vaat eden sahte alıcı ve 'noter'le konuşurken dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

ilanı tuzak oldu: kaporta ustası telefon dolandırıcılığını son anda engelledi

İlanla başlayan alışılmadık dolandırıcılık girişimi

Aksaray oto sanayiinde kaportacılık yapan Emre Yüce (27), bindiği aracını bir alım satım uygulamasına ilan vererek satışa çıkardı. İlanın yayına girmesinin hemen ardından telefon çalan Yüce'yi arayan kişi, aracı almak istediğini söyleyerek kapora göndereceğini belirtti. İlk görüşmede kendisini Kenan olarak tanıtan şahıs, işlemi noterde yapacaklarını söyleyip aramayı sonlandırdı.

İkinci görüşmede 'noter' iddiası ve talepler:

Birkaç saat sonra yeniden arayan aynı kişi, bu kez notere geldiğini iddia ederek telefonu başka birine verdi. Telefona çıkan ikinci şahıs kendisini gerçek bir noter olarak tanıttı ve tarafların her ikisinin de hesaplarında 20 bin lira bulunması gerektiğini belirterek kapora işlemini yönlendirmeye çalıştı. Dolandırıcı, kaporanın güvenli biçimde gönderileceğini, sonra paranın satıcı hesabına geçeceğini söyleyerek satıcıyı telefonla yönlendirmeye uğraştı.

Şüphe, kayıt ve uyarı:

Yapılan konuşmalarda çelişkiler fark eden Yüce, görüşmeleri bir başka telefonun kamerasıyla anbean kayda aldı. Kayıt altına alındığının anlaşılması üzerine sahte noter olduğunu söyleyen kişi, karşı tarafa "uğraştırmayın beni" diyerek tepki gösterdi. Olay sırasında dolandırıcıların kullandığı iki rol (alıcı ve noter) aynı anda devreye sokularak güven sağlanmaya çalışıldı.

Yaşadıklarını anlatan Emre Yüce, vatandaşlara doğrudan yüz yüze görüşmeyi ve satışların gerçek noter huzurunda yapılmasını önerdi. Yüce, telefondan gerçekleştirilen satış ve para transferlerine kesinlikle itibar edilmemesini, alıcıyla mutlaka yüz yüze görüşülmesini vurguladı.

Olay, ilanda satış yaparken dikkat edilmesi gereken tuzaklara dair somut bir örnek oluşturdu. Satıcıların, tanımadıkları kişilerle telefon üzerinden para veya hesap bilgisi paylaşmadan önce şüpheci olmaları ve belgeleyici kayıt tutmaları gerektiği bir kez daha ortaya çıktı.

Aracını ilana koydu, az kalsın dolandırılıyordu

Aracını ilana koydu, az kalsın dolandırılıyordu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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