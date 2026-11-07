Burgaçlı tüneli girişinde arkadan çarpışma: hafif ticari araçtaki iki kişi yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Düziçi-Bahçe otoyolu Burgaçlı Tüneli girişinde meydana gelen kazada 46 ALL 116 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden 31 AZB 294 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza ve müdahale:

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Düziçi Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları araç içinden çıkarma çalışması gerçekleştirdi ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Soruşturma devam ediyor:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

OSMANİYE'NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARACIN TIRA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ARAÇTAN ÇIKARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.