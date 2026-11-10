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Batman'da dron destekli operasyonla uyuşturucu şebekesine ağır darbe

Batman'da dron destekli operasyonlarda 13 şüpheli tutuklandı; operasyonlarda skunk, bonzai, metamfetamin ve 9.350 lira ele geçirildi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:04

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Batman'da dron destekli operasyonla uyuşturucu şebekesine ağır darbe

Batman'da dron destekli operasyonla uyuşturucu şebekesine ağır darbe

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik dron destekli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar, 4, 7 ve 9 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.

operasyonun ayrıntıları:

Yürütülen çalışmalarda dron kullanımı, saha ekiplerine destek vererek arama ve tespit süreçlerini hızlandırdı. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Operasyonlarda yapılan aramalarda 1 kilo 288 gram skunk, 29,17 gram bonzai, 5,87 gram uyuşturucu ham maddesi, 0,88 gram metamfetamin ile 9 bin 350 lira nakit para ele geçirildi.

Yetkililerce yürütülen bu çalışmalar, bölgedeki uyuşturucu ticaretine karşı sürdürülen mücadelenin bir parçası olarak değerlendirilirken, elde edilen delillerin adli süreçte değerlendirileceği belirtildi.

BATMAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE, İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE...

BATMAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE, İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN ŞAHISLARA YÖNELİK DRON DESTEKLİ OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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