Kask hayat kurtarır: Kilis'te sürücülere koruyucu ekipman çağrısı

Kilis Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Bir Kask, Bir Hayat, Bir Gelecek' projesi kapsamında motosiklet sürücülerine kask ve koruyucu ekipman kullanmanın önemi anlatıldı. Valilik tarafından hazırlanan farkındalık videosunda, kısa mesafe veya uzun mesafe ayrımı yapmadan kask takılması çağrısında bulunuldu.

videoda öne çıkan mesajlar:

Videoda, trafik kazalarının mesafe tanımadığına dikkat çekilerek kask kullanımının alışkanlık haline getirilmesi gerektiği vurgulandı. Sürücülere hem yol güvenliği hem de olası yaralanmaların azaltılması açısından koruyucu ekipman kullanmaları hatırlatıldı.

katkı ve teşekkür:

Projenin tanıtım videosunun hazırlanmasına katkı sunan sivil toplum kuruluşuna teşekkür edildi. Valilik, farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılmasıyla kask kullanım oranlarının artırılmasının hedeflendiğini paylaştı.

KİLİS’TE KASK TAKMANIN ÖNEMİ ANLATILDI