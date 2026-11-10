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Kask hayat kurtarır: Kilis'te sürücülere koruyucu ekipman çağrısı

Kilis Valiliği'nin 'Bir Kask, Bir Hayat, Bir Gelecek' projesinde kask ve koruyucu ekipman kullanımı vurgulandı; mesafe ayrımı yapılmıyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:20

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 13:27

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kask hayat kurtarır: Kilis'te sürücülere koruyucu ekipman çağrısı

Kask hayat kurtarır: Kilis'te sürücülere koruyucu ekipman çağrısı

Kilis Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Bir Kask, Bir Hayat, Bir Gelecek' projesi kapsamında motosiklet sürücülerine kask ve koruyucu ekipman kullanmanın önemi anlatıldı. Valilik tarafından hazırlanan farkındalık videosunda, kısa mesafe veya uzun mesafe ayrımı yapmadan kask takılması çağrısında bulunuldu.

videoda öne çıkan mesajlar:

Videoda, trafik kazalarının mesafe tanımadığına dikkat çekilerek kask kullanımının alışkanlık haline getirilmesi gerektiği vurgulandı. Sürücülere hem yol güvenliği hem de olası yaralanmaların azaltılması açısından koruyucu ekipman kullanmaları hatırlatıldı.

katkı ve teşekkür:

Projenin tanıtım videosunun hazırlanmasına katkı sunan sivil toplum kuruluşuna teşekkür edildi. Valilik, farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılmasıyla kask kullanım oranlarının artırılmasının hedeflendiğini paylaştı.

KİLİS’TE KASK TAKMANIN ÖNEMİ ANLATILDI

KİLİS’TE KASK TAKMANIN ÖNEMİ ANLATILDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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