Erzincan'da 10 kasım: anıt önünde saygı ve çelenk töreni

Erzincan'da 10 Kasım anma töreni

Erzincan'da, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlenen çelenk sunma töreni, Erzincan Belediye Başkanlığı önünde gerçekleştirildi. Törene il protokolü katıldı ve anma programı düzenli bir şekilde yürütüldü.

Törende, Vali Vekili Hüseyin Aydın, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş ve Belediye Başkanı Bekir Aksun ile birlikte diğer protokol üyeleri hazır bulundu.

Törenin akışı:

Anıta sırasıyla Erzincan Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Katılımcılar çelenklerini anıta bırakırken kısa ve düzenli bir protokol uygulaması izlendi.

Anma anı ve kapanış:

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla tüm katılımcılar Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı yarıya indirildi ve tören, Atatürk'ün rahmet, minnet ve saygıyla anılmasıyla sona erdi.

ERZİNCAN'DA 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ