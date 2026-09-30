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Batman'da yeni Siirt çevre yolunda akşam çarpışması: 2 yaralı

Batman'da yeni Siirt çevre yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; ekipler müdahale ederek yaralıları hastaneye sevk etti.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Batman'da yeni Siirt çevre yolunda akşam çarpışması: 2 yaralı

Batman'da yeni Siirt çevre yolunda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

Kaza, akşam geç saatlerde yeni Siirt çevre yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüleri henüz tespit edilemeyen araçların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

kaza yeri ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak soruşturma ve inceleme başlattı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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