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Batman’da yol kontrollerinde çok sayıda kaçakçılık: 27 şüpheli hakkında işlem

Hasankeyf ve Gercüş yol kontrollerinde 2 bin 770 paket sigara, 11 elektronik sigara ve 43 kaçak malzeme ele geçirildi; 27 şüpheliye adli işlem yapıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Batman’da yol kontrollerinde çok sayıda kaçakçılık: 27 şüpheli hakkında işlem

Operasyon detayları:

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hasankeyf ve Gercüş ilçelerindeki yol kontrol noktalarında 15-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerde kaçakçılığa yönelik denetimler yapıldı.

ele geçirilen malzemeler:

Çalışmalarda toplam 2 bin 770 paket gümrük kaçağı sigara, 11 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 43 adet muhtelif malzeme ele geçirildi.

soruşturma ve adli süreç:

Olaylarla bağlantılı olarak toplam 27 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı ve gerekli adli işlemler yürütülüyor.

ÇALIŞMALARDA 2 BİN 770 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA, 11 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI ELEKTRONİK SİGARA VE 43...

ÇALIŞMALARDA 2 BİN 770 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA, 11 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI ELEKTRONİK SİGARA VE 43 ADET MUHTELİF MALZEME ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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