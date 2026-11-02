Samsun'da tartışma sonrası evi ateşe verdiği öne sürülen kişi tutuklandı

olayın gelişimi:

Olay, dün Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 52 yaşındaki R.S. ile 26 yıllık eşi, 2 çocuk annesi A.S. (51) ve kızı İ.S. (23) arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışma sırasında eşini ve kızını ölümle tehdit ettiği öne sürülen R.S., eş ve kızının evden ayrılarak yakınlarının yanına gitmesinin ardından evde yangın çıktığı iddiasıyla gündeme geldi.

müdahale ve gözaltı:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayın ardından Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemler sonrasında R.S., Samsun Adliyesine sevk edildi.

şüphelinin savunması ve yargılama:

Savunmasında, eşinin ve kızının evi terk ederek kayınpederinin evine gittiğini ve evi kendisinin yakmadığını ileri süren R.S., yangının devrilen elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığını iddia etti. Nöbetçi mahkeme şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderdi; soruşturma ve yargılama sürecinin devam ettiği bildirildi.

SAMSUN'UN CANİK İLÇESİNDE AİLEVİ SORUNLAR NEDENİYLE TARTIŞTIĞI EŞİ VE KIZINI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN ŞAHIS, EŞİNİN VE KIZININ EVDEN AYRILMASININ ARDINDAN EVİNİ YAKTI