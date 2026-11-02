Çanakkale jandarması okullarda ve trafikte yoğun denetim gerçekleştirdi: 32 milyon 415 bin 993 TL ceza

Çanakkale'de jandarma denetimleri:

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, 14 Eylül-26 Ekim tarihleri arasında huzur ve güvenliğin sağlanması ile okul çevrelerinin korunması amacıyla geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlere 3 bin 764 asayiş ve trafik timi ile 10 bin 455 jandarma personeli katıldı.

Denetimlerin kapsamı ve sonuçları:

Bu dönemde yapılan sorgulamalarda 56 bin 155 şahıs ile 49 bin 612 sürücü kontrol edildi. Toplam 92 bin 302 araç ve 1.480 okul servis aracı sorgulandı. Denetimler sonucunda 2 bin 852 araca toplam 32 milyon 415 bin 993 TL idari para cezası uygulandı.

Okul güvenliği ve bilgilendirme çalışmaları:

Jandarma ekipleri 761 okul çevresi, 736 park ve bahçe ile 138 internet kafe denetledi; ayrıca 2 bin 143 umuma açık yer ve 492 metruk bina kontrol edildi. Çanakkale'deki 33 okulda 35 bahçe görevlisi ve 6 okulda 5 jandarma personeli görevlendirildi, 27 okulda eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

Silah güvenliği konusunda da bilgilendirme ön plandaydı: 23 bin 307 tüfek ruhsatı sahibi ve 1.060 tabanca ruhsatı sahibi olmak üzere toplam 24 bin 367 kişiye mesaj yolu ile uyarılar gönderildi. Ayrıca 3 bin adet bilgilendirme broşürü bastırılarak vatandaşlara dağıtıldı.

Yetkililer, denetimlerin amacının yalnızca cezalandırmak değil, toplumsal farkındalığı artırmak ve özellikle okul çevrelerinde güvenliğin sürdürülebilir hale getirilmesi olduğunu vurguladı.

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAÇ DENETİMLERİNDE SON 1 AYDA 2 BİN 852 ARACA 32 MİLYON 415 BİN 993 TL CEZA UYGULANDI.