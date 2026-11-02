Antalya'da jandarmadan kapsamlı kaçak tütün baskını

operasyon detayları:

Antalya'nın Kepez, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde, Antalya, Manavgat ve Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında şüphelilere ait araçlarda ve bir işletmede arama yapıldı.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda 2 ton 670 kilo kıyılmış tütün, 200 bin doldurulmuş makaron, 100 puro, 97 kaçak sigara, 50 likit, 37 elektronik sigara ve 11 elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Ayrıca aramalarda 4 bıçak, 6 muşta ve 1 ruhsatsız tabanca bulundu.

adli süreç:

Olaylarla ilgili adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

ANTALYA’NIN KEPEZ, MANAVGAT VE GAZİPAŞA İLÇELERİNDE KAÇAK TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİNE YÖNELİK OPERASYONLARDA 2 TON 670 KİLO KIYILMIŞ TÜTÜN İLE ÇOK SAYIDA KAÇAK TÜTÜN ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ.