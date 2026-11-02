Çanakkale jandarması 'Bir Kural Bir Ömür' kampanyasını okuldan fuara taşıdı

Çanakkale'de jandarmadan trafik eğitimi ve bilgilendirme

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, trafik bilincini artırmak ve trafik kazalarını önlemek amacıyla öğrencilere ve vatandaşlara yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenledi. Çalışmalar, Trafik Şube Müdürlüğü koordinasyonunda hem okul ortamında hem de toplumsal etkinlik alanlarında gerçekleştirildi.

okul eğitimi:

23 Ekim tarihinde Teknopark Trafik Eğitim Alanı'nda yapılan etkinlikte, Çınarlı İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik kapsamlı bir eğitim verildi. Öğrencilere genel trafik kuralları, yaya geçitleri, emniyet kemeri ve bisiklet kullanımı gibi temel konular anlatıldı. Ayrıca 'Bir Kural Bir Ömür' kampanyasının mesajları paylaşılıp Trafik Jandarması timleri tanıtıldı ve öğrencilere yönelik 25 adet hikaye ve boyama kitabı dağıtıldı.

yenice fuarı ve vatandaş bilgilendirmesi:

23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenen Yenice Tarım, Hayvancılık ve Gıda Teknolojileri Fuarı çerçevesinde Trafik Şube Müdürlüğü ile Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timleri, fuar ziyaretçilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti yürüttü. Etkinlik kapsamında yaklaşık 2 bin 300 vatandaşa ulaşılmış, genel trafik kuralları, devrilmeye karşı koruyucu yapıların (ROPS demiri) ve reflektör kullanımının önemi ile 'Bir Kural Bir Ömür' kampanyası hakkında bilgiler verildi.

Fuar alanında ayrıca 50 adet üçgen reflektör, 250 adet Jandarma logolu anahtarlık, 500 adet Trafik Jandarması boyama kitabı, 500 adet trafik hikaye kitabı, 150 adet kalemlik ve 500 adet el broşürü dağıtılarak bilginin yanı sıra görsel ve kullanışlı materyallerle farkındalık desteklendi.

Gerçekleştirilen eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri, kent genelinde trafik güvenliğinin güçlendirilmesi ve özellikle çocuklar ile toplumun geniş kesimlerinde trafik bilincinin pekiştirilmesi hedeflerine hizmet ediyor.

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE TRAFİK BİLİNCİNİN ARTIRILMASI VE TRAFİK KAZALARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA ÖĞRENCİLERE VE VATANDAŞLARA YÖNELİK TRAFİK EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.