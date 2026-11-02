Bozdoğan’da doğalgaz çalışmaları sonrası yollar büyük ölçüde yenilendi

çalışmaların güncel durumu:

Bozdoğan Belediyesi, ilçe genelinde doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında sona yaklaştığını açıkladı. Belediye ekipleri, kendi yetki sınırları içindeki yollarda yürütülen çalışmalarda yüzde 90 seviyesine ulaştıklarını bildirdi. Onarım programı, öncelikle ulaşım güvenliği ve günlük akışın etkilenmesini en aza indirecek şekilde planlandı.

Açıklamada, yol yüzeylerindeki bozulmaların giderildiği ve eksik kalan alanlarda ekiplerin yoğun mesai yaptığı vurgulandı. Kalan yüzde 10lik bölümün en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi; çalışmaların tamamlanmasıyla yolların yeniden güvenli ve konforlu hale gelmesi amaçlanıyor.

yetki paylaşımı ve koordinasyon önemi:

Belediye, ilçe merkezindeki bazı ana arterlerin bakım ve onarımından Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sorumlu olduğunu hatırlattı. Bu güzergahtaki çalışmların ilgili yetkili kurum tarafından yürütülmesinin gerektiği belirtilirken, vatandaşların ulaşımda yaşadığı sorunların tamamen çözülmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Bozdoğan Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak, ulaşım güvenliğini artırmak ve ilçenin yol altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi. Belediyenin sorumluluk alanındaki kalan onarımların tamamlanmasıyla birlikte doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yolların yeniden güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

BOZDOĞAN’DA DOĞALGAZ SONRASI YOL ONARIMLARININ YÜZDE 90’I TAMAMLANDI