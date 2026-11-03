Batman'dan 45 ülkeye nefes: yerli ventilatör üretimi ve ihracat büyüyor

Batman fabrikasında yerli ventilatör üretimi:

Batman merkezli sağlık teknolojileri fabrikası, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği solunum cihazlarını hem Türkiye iç piyasasına hem de uluslararası pazara sunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarında gündeme gelen tesis, pandemi döneminde hayata geçirilen projeler sayesinde üretim kapasitesini ve teknolojik yetkinliğini hızla artırdı.

Fabrika Müdürü Doç. Dr. Musa Yılmaz, çalışmaların yalnızca ülke içinde değil küresel ölçekte de anlam taşıdığını vurgulayarak, "Hem ülkemiz hem de dünya için bir nevi nefes oluyoruz" dedi. Yılmaz, üretim ve Ar-Ge yatırımlarının tesisin sürdürülebilir büyümesinde belirleyici olduğunu ekledi.

uluslararası satış ve dağıtım:

Fabrikada geliştirilen mekanik ventilatörler ve diğer cihazlar, şu anda 45 ülkeye ihraç ediliyor. Yılmaz, pandemi sırasında geliştirdikleri yerli mekanik ventilatörün BIOSYS, Baykar, Arçelik ve ASELSAN iş birliğiyle üretildiğini belirtti ve bu cihazların başta Türkiye olmak üzere Brezilya, Orta Asya, Afrika, Türk cumhuriyetleri ve Amerika kıtası dahil olmak üzere geniş bir coğrafyaya gönderildiğini kaydetti.

Yılmaz, Brezilya'ya yapılan tek seferdeki büyük sevkiyatın ihracattaki kilometre taşlarından biri olduğunu söyleyerek, bazı Afrika ülkelerinde ventilatör bulunmadığı durumlarda Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla hibe desteği sağlandığını ifade etti. Pandemi döneminde küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalara dikkat çeken Yılmaz, "Paranızla bile satın alamadığınız kritik cihazlardı" sözleriyle o dönemin zorluklarını özetledi.

ürün çeşitliliği ve kapasite planları:

Pandeminin ardından tesis yalnızca ventilatör üretimiyle sınırlı kalmadı; nöromonitör, yüksek akış oksijen cihazı, nemlendirici, infüzyon pompası ve endoskopi kapsülü gibi farklı ürün geliştirme çalışmaları yürütüldü. Yılmaz, halen tamamlanmak üzere projeler bulunduğunu ve önümüzdeki dönemde yıllık üretim kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini aktardı.

Mekanik ventilatör üretiminin ileri teknoloji gerektirdiğine dikkat çeken Yılmaz, tesisin dünya pazarında ilk beş üretici arasında yer aldığı değerlendirmesini paylaştı. Bu konum, yalnızca acil dönemlerde değil, yoğun bakım kullanımlarında da sürekli ihtiyaç duyulan cihazların yerli üretimi açısından stratejik önem taşıyor.

Fabrika, Ar-Ge odaklı yaklaşımını sürdürerek dışa bağımlılığı azaltmayı, yeni cihaz geliştirme süreçlerini hızlandırmayı ve ihracat ağını genişletmeyi hedefliyor. Yetkililer, gelecek planlarında hem üretim hacmini hem de ürün portföyünü büyüterek sağlık teknolojilerinde daha fazla ülkeye hizmet sunmayı amaçladıklarını belirtiyor.

BATMAN'DA SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN FABRİKADA ÜRETİLEN SOLUNUM CİHAZLARI, TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK KURULUŞLARININ YANI SIRA FARKLI ÜLKELERDE DE KULLANILIYOR.