Dolar 49,9938 +0,04%
Euro 55,9311 +0,01%
Bist 11.011,12 +0,45%
Altın Gram 6.291,28 -1,40%
EUR/USD 1,1182 -0,08%
Brent Petrol 105,90 +1,08%
--°

Sinop'ta fahiş fiyat ve yanıltıcı etiketlere yönelik operasyon: üç ihlal tespit edildi

Sinop'ta 1-31 Ekim 2026 denetiminde 141 firmada 3.899 ürün incelendi; 3 ihlal için toplam 11.919 TL idari para cezası uygulandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Sinop'ta fahiş fiyat ve yanıltıcı etiketlere yönelik operasyon: üç ihlal tespit edildi

Sinop'ta fahiş fiyat ve yanıltıcı etiketlere yönelik operasyon: üç ihlal tespit edildi

Sinop Valiliği tarafından paylaşılan verilere göre, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve ilçelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde toplam 141 firmada 3.899 ürün incelendi; mevzuata aykırı uygulama olarak 3 ihlal tespit edildi.

denetimlerin kapsamı:

İncelemeler, özellikle fahiş fiyat artışları ve raf etiketlerinde gösterilen fakat gerçekte olmayan indirim uygulamalarına odaklandı. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, saha çalışmalarıyla tüketici mağduriyetlerini ortaya çıkarmayı ve önlemeyi hedefledi.

yapılan cezalar ve başvuru kanalları:

Tespit edilen ihlaller için toplam 11.919 TL idari para cezası uygulandı. Vatandaşların benzer olumsuz durumlarla karşılaşmaları halinde Alo 175 Tüketici Destek Hattı, HFA (Haksız Fiyat Artışı) Mobil Uygulaması, CİMER veya yazılı olarak Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilecekleri hatırlatıldı.

Valilik açıklamasında, ekiplerin il genelindeki saha denetimlerine aralıksız devam edeceği ve haksız fiyat uygulamaları ile yanıltıcı etiketlemeye karşı kararlı bir tutum sergileneceği vurgulandı.

SİNOP’TA FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI VE YANILTICI ETİKET UYGULAMALARINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN...

SİNOP’TA FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI VE YANILTICI ETİKET UYGULAMALARINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, 141 FİRMADA TOPLAM 3 BİN 899 ÜRÜN İNCELENDİ. DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN 3 İHLAL NEDENİYLE TOPLAM 11 BİN 919 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa ile Zenica-Doboj Kantonu arasında tedarik zinciri ve yeşil dönüşüm odaklı...
images

Togg daralan pazarda büyüme çizgisi yakaladı
images

Salihli'de yatırımlar masada: kurumlar planları gözden geçirdi
images

Elektrik dağıtımında yeni nesil projeler Bodrum'da finale hazırlanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Ankara'da hamile kadın bebeğini kaybetti

Yaralı gökdoğan duyarlı vatandaş sayesinde Bursa'da bakıma alındı

Ceylanpınar'da jandarmanın operasyonuyla 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gölet bakımlarıyla kırsal alanda içme suyu kapasitesi artırıldı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı