Sinop'ta fahiş fiyat ve yanıltıcı etiketlere yönelik operasyon: üç ihlal tespit edildi

Sinop Valiliği tarafından paylaşılan verilere göre, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve ilçelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde toplam 141 firmada 3.899 ürün incelendi; mevzuata aykırı uygulama olarak 3 ihlal tespit edildi.

denetimlerin kapsamı:

İncelemeler, özellikle fahiş fiyat artışları ve raf etiketlerinde gösterilen fakat gerçekte olmayan indirim uygulamalarına odaklandı. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, saha çalışmalarıyla tüketici mağduriyetlerini ortaya çıkarmayı ve önlemeyi hedefledi.

yapılan cezalar ve başvuru kanalları:

Tespit edilen ihlaller için toplam 11.919 TL idari para cezası uygulandı. Vatandaşların benzer olumsuz durumlarla karşılaşmaları halinde Alo 175 Tüketici Destek Hattı, HFA (Haksız Fiyat Artışı) Mobil Uygulaması, CİMER veya yazılı olarak Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilecekleri hatırlatıldı.

Valilik açıklamasında, ekiplerin il genelindeki saha denetimlerine aralıksız devam edeceği ve haksız fiyat uygulamaları ile yanıltıcı etiketlemeye karşı kararlı bir tutum sergileneceği vurgulandı.

SİNOP’TA FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI VE YANILTICI ETİKET UYGULAMALARINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, 141 FİRMADA TOPLAM 3 BİN 899 ÜRÜN İNCELENDİ. DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN 3 İHLAL NEDENİYLE TOPLAM 11 BİN 919 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.