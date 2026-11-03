Ayvalıklı üreticiden Cape Town hamlesi: hedef Afrika’da yüzde 10 pazar payı

Ayvalıklı firma Güney Afrika pazarına giriş yaptı

Ayvalık merkezli zeytinyağı üreticisi, Güney Kore’nin başkenti Seul’de açtığı mağazanın ardından ikinci yurtdışı yatırımını Güney Afrika’nın Cape Town kentinde hayata geçirerek Türk zeytinyağını Afrika pazarına taşımaya başladı.

İlk sevkiyat ve ambalaj detayları:

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, Güney Afrika’ya yapılan ilk sevkiyatın 250 mililitrelik, 1 litrelik ve 5 litrelik ambalajlardan oluştuğunu ve toplam hacmin 14 ton olduğunu açıkladı. Bu ilk gönderinin, markanın vitrinini oluşturacak mağaza stokları ve seçkin iş ortakları için planlandığı belirtildi.

Pazar dinamikleri ve hedef strateji:

Kürlek, Güney Afrika zeytinyağı pazarında hâlen İspanya, İtalya ve Tunus ürünlerinin ağırlıklı tercih edildiğini vurguladı. Yıllık yaklaşık 5 bin ton tüketim hacmi olan pazarda Türkiye’den yapılan ihracatın sınırlı kaldığını kaydeden Kürlek, önümüzdeki beş yıllık dönemde pazarda yüzde 10 paya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Firma, bu hedefe ulaşmak için uluslararası fuarlara katılımı artırmayı ve seçkin restoranlarla iş birlikleri kurmayı planlıyor. Ayrıca, Güney Kore’de elde edilen deneyimi Afrika pazarına taşımayı amaçladıklarını belirten yetkililer, önümüzdeki beş yıl içinde yurtdışındaki mağaza sayısını beşe çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Şirket yetkilileri, bu hamlenin Türk zeytinyağının uluslararası pazarlardaki temsilini güçlendirmeye yönelik uzun soluklu bir adım olduğunu ve pazardaki konumlarını takip eden dönemde sağlamlaştırmayı planladıklarını ifade etti.

AYVALIK MERKEZLİ BİR ZEYTİNYAĞI FİRMASI, GÜNEY KORE’NİN ARDINDAN İKİNCİ YURT DIŞI MAĞAZASINI GÜNEY AFRİKA’NIN CAPE TOWN KENTİNDE AÇARAK TÜRK ZEYTİNYAĞINI AFRİKA PAZARINA TAŞIMAYA BAŞLADI. FİRMA, İLK ETAPTA 14 TONLUK SEVKİYAT GERÇEKLEŞTİRİRKEN, ÖNÜMÜZDEKİ BEŞ YIL İÇİNDE PAZARDA YÜZDE 10 PAYA ULAŞMAYI HEDEFLİYOR.