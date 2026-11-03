Karabük'te 90 yıllık miras: KARDEMİR sempozyumu akademi ve sanayiyi buluşturacak

etkinlik ve amaçları:

KARDEMİR, kuruluşunun 90. yılı çerçevesinde "90 Yıllık Birikim, Ortak Gelecek" sloganıyla 3-4 Nisan 2027 tarihlerinde Karabük'te Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu düzenleyecek. Türkiye’nin ilk entegre demir çelik fabrikası olan KARDEMİR, temelleri 3 Nisan 1937 tarihinde atılan geçmişini, sektörün bilgi birikimi ve endüstri mirası bağlamında ele almayı hedefliyor.

Sempozyum, demir çelik sektörünün tarihi gelişiminden üretim teknolojilerindeki dönüşüme kadar geniş bir çerçevede planlandı. Program kapsamında teknik oturumlar, paneller ve bilimsel bildiri sunumları yer alacak; güncel araştırma sonuçları ve teknolojik gelişmeler akademik çevrelerle sektör temsilcileri arasında paylaşılacak.

odağa alınacak başlıklar:

Etkinlikte ele alınması planlanan ana temalar arasında Türkiye ve dünya demir çelik üretiminin tarihi ve kültürel mirası, raylı sistemler, dijitalleşme ve yenilikçi üretim uygulamaları bulunuyor. Bu başlıklar, sektörün geçmişini günümüz dinamikleriyle ilişkilendirerek geleceğe dönük yaklaşımların tartışılmasına zemin hazırlayacak.

katılım ve düzenleme ayrıntıları:

Sempozyum, KARDEMİR Akademi organizasyonunda ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Etkinlikte kamu kurumları, üniversiteler, araştırma kuruluşları, demir çelik üreticileri ve uluslararası sektör paydaşlarının katılımı planlanıyor; amaç, bilimsel çalışmalarla sanayinin ihtiyaçları arasında köprü kurmak ve farklı perspektiflerden değerlendirme sağlamaktır.

Organizasyon, yüz yüze ve hibrit katılım seçenekleriyle yapılacak; teknik program, bildiri gönderim takvimi ve katılım şartlarına ilişkin ayrıntılar için resmi duyuru platformu olarak akademi.kardemir.com adresi kullanılacak.

Böylece akademik araştırmalar ile üretim deneyimi arasında bilgi paylaşımının geliştirilmesine ve sektörün geleceğine yönelik yeni yaklaşımların ortaya konulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

“90 YILLIK BİRİKİM, ORTAK GELECEK” SLOGANIYLA 3-4 NİSAN 2027 TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK SEMPOZYUM, AKADEMİ VE SANAYİ DÜNYASINI KARABÜK’TE BULUŞTURACAK.