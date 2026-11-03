Dolar 49,9140 -0,12%
Euro 55,9358 +0,01%
Bist 11.022,37 +0,55%
Altın Gram 6.281,88 -1,39%
EUR/USD 1,1184 -0,06%
Brent Petrol 105,65 +0,84%
--°

Karabük'te 90 yıllık miras: KARDEMİR sempozyumu akademi ve sanayiyi buluşturacak

KARDEMİR'in 90. yılı kapsamında 3-4 Nisan 2027'de Karabük'te düzenlenecek Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu, akademi ve sanayiyi bir araya getirecek.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Karabük'te 90 yıllık miras: KARDEMİR sempozyumu akademi ve sanayiyi buluşturacak

etkinlik ve amaçları:

KARDEMİR, kuruluşunun 90. yılı çerçevesinde "90 Yıllık Birikim, Ortak Gelecek" sloganıyla 3-4 Nisan 2027 tarihlerinde Karabük'te Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu düzenleyecek. Türkiye’nin ilk entegre demir çelik fabrikası olan KARDEMİR, temelleri 3 Nisan 1937 tarihinde atılan geçmişini, sektörün bilgi birikimi ve endüstri mirası bağlamında ele almayı hedefliyor.

Sempozyum, demir çelik sektörünün tarihi gelişiminden üretim teknolojilerindeki dönüşüme kadar geniş bir çerçevede planlandı. Program kapsamında teknik oturumlar, paneller ve bilimsel bildiri sunumları yer alacak; güncel araştırma sonuçları ve teknolojik gelişmeler akademik çevrelerle sektör temsilcileri arasında paylaşılacak.

odağa alınacak başlıklar:

Etkinlikte ele alınması planlanan ana temalar arasında Türkiye ve dünya demir çelik üretiminin tarihi ve kültürel mirası, raylı sistemler, dijitalleşme ve yenilikçi üretim uygulamaları bulunuyor. Bu başlıklar, sektörün geçmişini günümüz dinamikleriyle ilişkilendirerek geleceğe dönük yaklaşımların tartışılmasına zemin hazırlayacak.

katılım ve düzenleme ayrıntıları:

Sempozyum, KARDEMİR Akademi organizasyonunda ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Etkinlikte kamu kurumları, üniversiteler, araştırma kuruluşları, demir çelik üreticileri ve uluslararası sektör paydaşlarının katılımı planlanıyor; amaç, bilimsel çalışmalarla sanayinin ihtiyaçları arasında köprü kurmak ve farklı perspektiflerden değerlendirme sağlamaktır.

Organizasyon, yüz yüze ve hibrit katılım seçenekleriyle yapılacak; teknik program, bildiri gönderim takvimi ve katılım şartlarına ilişkin ayrıntılar için resmi duyuru platformu olarak akademi.kardemir.com adresi kullanılacak.

Böylece akademik araştırmalar ile üretim deneyimi arasında bilgi paylaşımının geliştirilmesine ve sektörün geleceğine yönelik yeni yaklaşımların ortaya konulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

“90 YILLIK BİRİKİM, ORTAK GELECEK” SLOGANIYLA 3-4 NİSAN 2027 TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK SEMPOZYUM...

“90 YILLIK BİRİKİM, ORTAK GELECEK” SLOGANIYLA 3-4 NİSAN 2027 TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK SEMPOZYUM, AKADEMİ VE SANAYİ DÜNYASINI KARABÜK’TE BULUŞTURACAK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Togg daralan pazarda büyüme çizgisi yakaladı
images

Salihli'de yatırımlar masada: kurumlar planları gözden geçirdi
images

Elektrik dağıtımında yeni nesil projeler Bodrum'da finale hazırlanıyor
images

İstihdam odaklı dönüşüm: İŞKUR 2026'da bir milyondan fazla kişiyi özel sektöre y...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Salihli'de yatırımlar masada: kurumlar planları gözden geçirdi

Savunma sanayisinde beyin gücüne dönüşüm için yetkinlik mimarisi öne çıktı

ivedik caddesi'nde motosikletin çarptığı kadın metrelerce sürüklendi

Elektrik dağıtımında yeni nesil projeler Bodrum'da finale hazırlanıyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı