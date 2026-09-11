Ordu'da köy yollarında konfor artıyor: İkizce'de 4 mahallede 20,2 kilometre sıcak asfalt

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları sürüyor:

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilin ihtiyaç duyulan noktalarında kırsal mahallelerin ulaşım konforunu artırmak amacıyla sıcak asfalt çalışmaları yürütüyor.

İkizce'de hangi mahallelerde tamamlandı:

İkizce ilçesinde ekiplerin çalışmaları sonucu, vatandaşların beklediği Bolluk, Özpınar, Beylerce ve Şentepe mahallelerindeki asfalt serimi tamamlandı. Bu dört mahallede yapılan uygulama ile toplam 20,2 kilometre uzunluğundaki yol sıcak asfaltla kaplandı.

Ulaşım ağı ve günlük yaşama etkisi:

Tamamlanan yollar, İkizce'nin mahalleler arası ulaşım ağını güçlendirirken bölge sakinlerine daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sundu. Çalışma, günlük yaşamda erişimi kolaylaştıran somut bir iyileşme olarak öne çıktı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmaları il genelinde sürdürmeye devam ediyor.

GERÇEKLEŞTİRİLEN SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI