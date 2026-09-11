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Kernek külliyesinde kadın emeğine adanmış ücretsiz satış ofisi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kernek Vahap Küçük Külliyesi'nde üçüncü kadın el emeği satış ofisini açtı; ürünler mağazada ve online platformlarda komisyonsuz satışa sunulacak.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kernek külliyesinde kadın emeğine adanmış ücretsiz satış ofisi

Kernek Vahap Küçük Külliyesi'nde yeni satış ofisi:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kadınların el emeği ürünlerini ekonomiye kazandırmak amacıyla Kernek Vahap Küçük Külliyesi'nde üçüncü kadın el emeği mağazasını hizmete sunduklarını açıkladı. Belediye tarafından açılan satış ofisi, kadınların ürettikleri ürünlerin hem fizikî mağazada hem de online platformlarda satılmasını sağlayarak üreticilerin gelir elde etmesine olanak tanıyacak.

ürün yelpazesi ve satış modeli:

Satış ofisinde tekstil ve giyim ürünlerinden hediyelik eşyalara, takılardan çocuk kıyafetlerine; çantalardan seramik ve tablolara kadar geniş bir el emeği ürün grubu sergilenecek. Ayrıca rölyefler, sepetler, örgü bebekler ve el yapımı sabunlar gibi çeşitler de vatandaşların beğenisine sunuluyor. Başkan Er, mağazada belediyenin kurslarında üretilen ürünlerin sergileneceğini; kurslara katılmayan, evde üretim yapan kadınların da ürünlerini getirerek satışa sunabileceklerini vurguladı.

Er, "Buradaki ürünler sadece sergilenmekle kalmayacak. Ürünlerin hem mağazamızda manuel olarak satışları yapılacak hem de online olarak satışa sunulacak." ifadeleriyle satış yöntemini açıkladı ve "burada herhangi bir komisyon, herhangi bir ücret asla alınmayacak" sözünü yineledi.

kurslar ve sosyal kazanım:

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde düzenlenen kurs ve atölyeler, kadınların meslek edinmesi, sosyalleşmesi ve aile bütçelerine katkı sağlaması hedefiyle planlanıyor. Başkan Sami Er, sahada kadınların geri bildirimlerine de yer vererek, "Burada hem sosyalleşiyor, hem bir meslek öğreniyor, hem de ailemizin bütçesine ciddi katkı sağlıyoruz" sözlerini aktardı. Er ayrıca, özellikle deprem sonrası konteynerlerde yaşayan kadınların bu çalışmalar sayesinde yeniden özgüven kazandıklarını belirtti.

kadın kooperatiflerine özel çarşı çalışması:

Belediye, kadınların üretimlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak üzere yeni bir proje olarak kadın kooperatiflerine yönelik özel bir çarşı oluşturmayı planlıyor. Başkan Er, çalışmaların sürdüğünü belirterek, kooperatiflerin ve üretimle ilgilenen kadınların burada kendi mağazalarını açıp ürünlerini satabileceklerini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kadınların el emeğini ekonomik değere dönüştürmeyi, üretime ve pazara erişimlerini kolaylaştırmayı ve aile ekonomilerine katkı sağlamayı sürdüreceğini duyurdu. Açılan mağaza ve planlanan çarşı, belediyenin kadın odaklı istihdam ve sosyal destek yaklaşımının somut adımları arasında yer alıyor.

BAŞKAN ER: &quot;KADINLARIMIZIN EL EMEĞİNİ EKONOMİYE KAZANDIRIYORUZ&quot;

BAŞKAN ER: "KADINLARIMIZIN EL EMEĞİNİ EKONOMİYE KAZANDIRIYORUZ"

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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