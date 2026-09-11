Dolar 48,5995 +0,14%
Euro 56,3921 +0,00%
Bist 14.429,04 +0,24%
Altın Gram 6.832,70 -0,78%
EUR/USD 1,1597 -0,14%
Brent Petrol 104,05 -3,33%
--°

Kilis'te biber sezonu açıldı: üretim 118 bin tona ulaşacak

Kilis'te 53 bin 450 dekar alanda başlayan biber hasadından yaklaşık 118 bin ton ürün bekleniyor; kentte salçalık ve baharatlık üretimi öne çıkıyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:30

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 14:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kilis'te biber sezonu açıldı: üretim 118 bin tona ulaşacak

Kilis'te biber hasadı başladı

Kilis genelinde tarlalarda başlayan biber hasadı, üretimin işleme tesislerine aktarılmasıyla devam ediyor. Kentte biber üretimi için ayrılan alanın büyüklüğü ve beklenen verim, bu yıl tarımsal takvimde öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Hasat yıl boyunca hem yerel pazara hem de işleme sanayine hammadde sağlayacak.

alan ve üretim beklentisi:

İl genelinde 53 bin 450 dekar alanda ekili biberlerden yaklaşık 118 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Bu üretimin büyük bölümü iki ana türde gerçekleşiyor: yaklaşık 91 bin ton salçalık biber ve 27 bin ton baharatlık kırmızı biber. Kentte biber, sebze ekili alanların yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor ve üretim planları buna göre şekilleniyor.

üretim merkezleri ve işleme altyapısı:

Musabeyli ilçesi, özellikle Hasancalı köyü ve çevresi, baharatlık kırmızı biber üretimi ve işlenmesinde öne çıkıyor. Elbeyli ilçesi ve çevresinde ise ağırlıklı olarak kurutmalık ve salçalık biber yetiştiriliyor. Kilis'te biberin işlenmesine yönelik 2 salça fabrikası ve 17 baharatlık biber işleme tesisi bulunuyor; bu tesislerin 15'i Hasancalı Köyü ve çevresinde faaliyet gösteriyor.

kıyaslama ve yerel vurgular:

2025 TÜİK verilerine göre Kilis, baharatlık kırmızı biber üretiminde Türkiye üçüncüsü, salçalık biber üretiminde ise Türkiye sekizincisi konumunda yer alıyor. Hasattan sonra ürünler işleme tesislerinde çeşitli formlara dönüştürülerek tedarik zincirine giriyor; bu süreç hem kent ekonomisine katkı sağlıyor hem de istihdamı destekliyor.

Öte yandan, biber hasadı açılışına Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve protokol üyeleri de katılarak üreticilerle bir araya geldi.

KİLİS&#039;TE BİBER HASADI BAŞLADI. KENT GENELİNDE 53 BİN 450 DEKAR ALANDA ÜRETİLEN BİBERDEN YAKLAŞIK...

KİLİS'TE BİBER HASADI BAŞLADI. KENT GENELİNDE 53 BİN 450 DEKAR ALANDA ÜRETİLEN BİBERDEN YAKLAŞIK 118 BİN TON ÜRÜN ELDE EDİLMESİ BEKLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karabük terminaline ekonomik yemek imkanı sunan yeni lokanta açıldı
images

bayburt baraj gölü'ne 500 bin yavru sazan salındı
images

Tepebaşı'nda bozuk yollar onarıldı
images

Ordu'da köy yollarında konfor artıyor: İkizce'de 4 mahallede 20,2 kilometre sıca...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gölbaşı'nda orman yangını devam ediyor, hava araçları devrede

Caddede göle dönüşen patlak su borusu Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki esnafı zor durumda bıraktı

Beyşehir'de tarladan sofraya gıda güvenliği için kapsamlı denetim

Bakan Güler kara kuvvetleri komutanlığını denetledi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı