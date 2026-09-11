Kilis'te biber sezonu açıldı: üretim 118 bin tona ulaşacak

Kilis'te biber hasadı başladı

Kilis genelinde tarlalarda başlayan biber hasadı, üretimin işleme tesislerine aktarılmasıyla devam ediyor. Kentte biber üretimi için ayrılan alanın büyüklüğü ve beklenen verim, bu yıl tarımsal takvimde öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Hasat yıl boyunca hem yerel pazara hem de işleme sanayine hammadde sağlayacak.

alan ve üretim beklentisi:

İl genelinde 53 bin 450 dekar alanda ekili biberlerden yaklaşık 118 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Bu üretimin büyük bölümü iki ana türde gerçekleşiyor: yaklaşık 91 bin ton salçalık biber ve 27 bin ton baharatlık kırmızı biber. Kentte biber, sebze ekili alanların yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor ve üretim planları buna göre şekilleniyor.

üretim merkezleri ve işleme altyapısı:

Musabeyli ilçesi, özellikle Hasancalı köyü ve çevresi, baharatlık kırmızı biber üretimi ve işlenmesinde öne çıkıyor. Elbeyli ilçesi ve çevresinde ise ağırlıklı olarak kurutmalık ve salçalık biber yetiştiriliyor. Kilis'te biberin işlenmesine yönelik 2 salça fabrikası ve 17 baharatlık biber işleme tesisi bulunuyor; bu tesislerin 15'i Hasancalı Köyü ve çevresinde faaliyet gösteriyor.

kıyaslama ve yerel vurgular:

2025 TÜİK verilerine göre Kilis, baharatlık kırmızı biber üretiminde Türkiye üçüncüsü, salçalık biber üretiminde ise Türkiye sekizincisi konumunda yer alıyor. Hasattan sonra ürünler işleme tesislerinde çeşitli formlara dönüştürülerek tedarik zincirine giriyor; bu süreç hem kent ekonomisine katkı sağlıyor hem de istihdamı destekliyor.

Öte yandan, biber hasadı açılışına Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve protokol üyeleri de katılarak üreticilerle bir araya geldi.

KİLİS'TE BİBER HASADI BAŞLADI. KENT GENELİNDE 53 BİN 450 DEKAR ALANDA ÜRETİLEN BİBERDEN YAKLAŞIK 118 BİN TON ÜRÜN ELDE EDİLMESİ BEKLENİYOR.