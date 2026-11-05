Adliye trafiği: Fatma Betül Sayan Kaya, eşi ve eski SPK başkanı ifadeye çağrıldı

Adliyeye geliş

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada, Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül yeniden ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Edinilen bilgilere göre, şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınacak olan isimlerin adliyeye gelişleri, soruşturmayı yürüten birim tarafından takip ediliyor.

Soruşturmayı yürüten birim:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu kişilerin yeniden ifadelerine başvurulacağı bildirilmişti.

Adliyedeki süreç:

Kaya çifti ve İbrahim Ömer Gönül, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'nda hazır bulunurken, sürecin nasıl ilerleyeceği ve ifadelerin içeriği hakkında resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA VE EŞİ İFADE VERMEK ÜZERE ADLİYEYE GELDİ