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Elektrikli scooter ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza: AVM girişinde yaralanma

Kastamonu'da Barutçuoğlu AVM otoparkı girişinde elektrikli scooter ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu Semanur S. yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:25

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Elektrikli scooter ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza: AVM girişinde yaralanma

Kastamonu'da AVM girişinde trafik kazası

Kastamonu'nun Akteke Mahallesi Yalçın Caddesi'nde bulunan Barutçuoğlu AVM otoparkı girişinde bir hafif ticari araç ile elektrikli scooterın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olayda scooter sürücüsü Semanur S. yaralandı.

kaza yeri ve taraflar:

Kazada, elektrikli scooterı kullanan Semanur S. ile 37 ACD 754 plakalı hafif ticari aracı kullanan Uğurcan B. karşı karşıya geldi. Çarpışmanın otoparkın giriş bölümünde gerçekleştiği bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Semanur S., kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın oluş nedenine dair çalışma yürütülüyor.

OLAY YERİNE İNTİKAL EDEN SAĞLIK EKİPLERİNCE İLK MÜDAHALESİ YAPILAN YARALI, KASTAMONU EĞİTİM VE...

OLAY YERİNE İNTİKAL EDEN SAĞLIK EKİPLERİNCE İLK MÜDAHALESİ YAPILAN YARALI, KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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