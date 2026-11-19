msb açıklaması: anlaşmanın kapsamı

Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Katar arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'nın kapsamına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, anlaşmanın iki ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasını, savunma iş birliğinin geliştirilmesini, caydırıcılığın artırılmasını ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlanmasını amaçladığını bildirdi.

Anlaşma kapsamında, taraflardan birine yönelik dış kaynaklı silahlı saldırı hâlinde sağlanabilecek desteğin ilgili tarafın açık talebi üzerine Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51 inci maddesi çerçevesinde ve karşılıklı mutabakatla belirleneceği belirtildi. Bu çerçevede anlaşmanın herhangi bir saldırı halinde doğrudan asker gönderilmesini yönünde otomatik bir yükümlülük doğurmadığı vurgulandı.

karar mekanizması ve maliyet paylaşımı:

Bakanlık açıklamasında, anlaşmanın uygulanmasına ilişkin siyasi kararların iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları veya yetkilendirdikleri temsilcilerden oluşan Yüksek Stratejik Konseyde mutabakatla alınacağı kaydedildi. Hâlihazırda anlaşma kapsamında personel, askerî kuvvet veya mali kaynak tahsisine ilişkin bağlayıcı bir karar bulunmadığı, olası ortak faaliyetlerin maliyet ve gider paylaşımının Yüksek Stratejik Konsey tarafından belirleneceği ifade edildi.

Metinde ayrıca müşterek eğitim ve tatbikatlar, personel değişimi, birlikte çalışabilirlik, savunma sanayisinde ortak üretim ve teknoloji geliştirme alanlarında mevcut iş birliğinin güçlendirilmesinin öngörüldüğü bildirildi. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren 10 yıllık ilk dönem sonrası, belirlenen koşullar çerçevesinde beşer yıllık dönemlerle uzayacağı belirtildi.

haftalık basın bilgilendirmesi ve diğer gündem maddeleri

Millî Savunma Bakanlığı'nın Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, NATO EDGE 2026 kapsamında İzmir Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda sözcü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündemdeki gelişmeleri paylaştı ve şehit olan askerler için taziye mesajı ile başladı. Aktürk, 12 Kasım'da Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder ile 13 Kasım'da görevi başında rahatsızlanarak şehit olan Mühimmat Er Kağan Öcal için başsağlığı diledi.

nato edge 2026 ve savunma sanayii

Aktürk, NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı sorumluluğunda iki yılda bir düzenlenen NATO EDGE'in 17-19 Kasım tarihlerinde İzmir'de, Genelkurmay Başkanlığı koordinasyonunda icra edildiğini ve etkinliğe 30'u yerli olmak üzere toplam 284 firmanın katıldığını açıkladı. Bu sayının EDGE faaliyetleri arasında firma ve katılımcı sayısı bakımından en yüksek düzey olduğunu belirtti.

Etkinlikte uydu muhaberesi, bulut teknolojileri, siber güvenlik, birlikte çalışabilirlik ve yapay zekâ gibi alanlardaki gelişmeler ele alındı. Aktürk, NATO EDGE 2026'nın Türk savunma sanayisi firmalarının NATO nezdindeki görünürlüğünü artırması ve tedarik süreçlerine katılımı güçlendirmesi beklentisini paylaştı.

sınır güvenliği, teslim olanlar ve uyuşturucu operasyonları:

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleri kapsamında hafta içinde 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu duyurdu. Hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 475 kişinin yakalandığını, bin 337 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini bildirdi. 1 Ocak'tan bugüne kadar yakalananların sayısının 16 bin 321, engellenen kişi sayısının ise 64 bin 233 olduğu aktarıldı. Edirne ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama ve taramalarda yaklaşık 74 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.

Türkiye-Mısır Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'nın 23-27 Kasım tarihlerinde Mısır'da icra edileceği bilgisi verildi. Ayrıca Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 19 Kasım'da Almanya'ya ziyaret gerçekleştirdiği, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın 21-24 Kasım tarihlerinde İngiltere'yi ziyaret edeceğinin planlandığı belirtildi.

tatbikatlar, sistem testleri ve terhis süreçleri

Aktürk, tatbikat takvimine dair bilgi vererek Dynamic Mastermind-2026'nın 19 Kasım'da, Doğu Akdeniz'deki Mavi Balina ve Azerbaycan'daki Sonsuzluk tatbikatlarının 20 Kasım'da tamamlanacağını; NATO Tracia Tatbikatı'nın Bulgaristan'da 26 Kasım'da; NATO Noble Jolt Lojistik Tatbikatı'nın Polonya'da 27 Kasım'da sona ereceğini bildirdi.

Somali Deniz Görev Grubu'na destek veren ve lojistik nakliyat sağlayan gemilerden TCG Göksu, TCG Gelibolu ve TCG Yzb. Güngör Durmuş'un 20 Kasım'da ülkeye dönüş intikaline başlamasının planlandığı aktarıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarının 19 Kasım'da Karadeniz'de eğitim uçuşu gerçekleştireceği, 19 Kasım-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Mısır Taktik Liderlik Programı Eğitimi kapsamında Konya'dan 3 F-16'nın Mısır'a intikal edeceği açıklandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığınca Zırhlı Tanksavar Aracı-UMTAS CİRİT silah sistemi ile sırt tipi karıştırma sisteminin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığı; MKE tarafından geliştirilen ALPAY sisteminin ilk hava versiyonu ALPAY-D'nin dronla görev yapmasına yönelik saha testlerinin başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Personel alımlarına ilişkin duyuruda 2026 yılı bando sınıfı muvazzaf astsubay başvurularının 23 Kasım'da sona ereceği; engelliler ile terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlara yönelik sürekli işçi alımı başvurularının 23-27 Kasım tarihlerinde alınacağı hatırlatıldı.

kazalar ve soruşturmalar

Millî Savunma Bakanlığı, 12 Kasım'daki S-70 helikopter kazasına ilişkin idari tahkikat heyeti ile Kaza Kırım Ekibi'nin bölgeye intikal ederek incelemelere başladığını, detaylı inceleme ve araştırmaların sürdüğünü bildirdi. Kaza kırım nedeninin yürütülen incelemelerin tamamlanmasının ardından belirleneceği ifade edildi.

C-130 uçağına ilişkin teknik incelemede son aşamaya gelindiği, kazada hayatını kaybeden 20 askere ilişkin olarak uçağın ana üreticisi Lockheed Martin firmasının ilave parçalar talep ettiği, firmanın incelemelerini tamamlamasının ardından nihai raporun kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu.

filistin ve uluslararası hukuk değerlendirmesi:

Filistin'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aktürk, uluslararası toplumun gözleri önünde yaşanan insanlık dramının ağırlaştığını belirtti. İsrail'in bugüne kadar 75 binden fazla sivili öldürdüğü iddiasına yer verilen açıklamada hastaneler, okullar ve kampların bilinçli şekilde hedef alındığı ifade edildi. Han Yunus'taki Nasser Hastanesine düzenlenen saldırının uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirildiği kaydedildi.

Aktürk, Filistin halkının güvenliği ile barış ve istikrarın sağlanması için uluslararası topluma adım atma çağrısında bulundu ve Türkiye'nin 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti tezine verdiği desteğin devam ettiğini tekrar etti.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, TÜRKİYE-KATAR ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI KAPSAMINDA, TARAFLARDAN BİRİNE YÖNELİK DIŞ KAYNAKLI SİLAHLI SALDIRI HALİNDE SAĞLANABİLECEK DESTEĞİN, İLGİLİ TARAFIN AÇIK TALEBİ ÜZERİNE VE KARŞILIKLI MUTABAKATLA BELİRLENECEĞİNİ AÇIKLADI.