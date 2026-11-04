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Bayburt ağız ve diş sağlığı merkezinde ekim yoğunluğu: tedaviler ve veriler

Bayburt ADSM'de ekim ayında 7.926 hasta muayene edildi; MHRS üzerinden 4.575, MHRS dışı 3.336 başvuru, 1.448 dolgu, 1.241 çekim ve 483 kanal yapıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt ağız ve diş sağlığı merkezinde ekim yoğunluğu: tedaviler ve veriler

Bayburt ağız ve diş sağlığı merkezinde ekim yoğunluğu

Bayburt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) ekim ayında yoğun bir hasta trafiği yaşadı. Merkez verilerine göre toplam 7.926 hasta muayene edilirken, randevu ve acil başvuruların dağılımı ile yapılan tedaviler detaylarıyla kayda geçti.

hizmet ve başvuru dağılımı:

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevulu olarak 4.575 hasta başvururken, MHRS dışı ayaktan başvuru sayısı 3.336 olarak bildirildi. Nöbet kliniğinde ise 773 hastaya hizmet verildi.

tetavi türleri ve sayılarına ilişkin veriler:

Merkezde ekim ayında gerçekleştirilen işlemler arasında 1.448 dolgu, 483 kanal dolgu, 1.241 diş çekimi, 833 protez uygulaması, 106 implant ve 42 gömülü diş çekimi bulunuyor. Bu veriler, poliklinik hizmetleri ile cerrahi ve protez uygulamalarındaki iş yükünü yansıtıyor.

kliniklere göre başvuru sayıları:

1-31 Ekim tarihleri arasında kliniklere başvurarak muayene olan hasta sayıları şu şekilde kaydedildi: Cerrahi Kliniği 429, Çocuk Kliniği 686, Periodontoloji 229, Genel Anestezi Kliniği 7, Protetik Diş Tedavisi 236 ve diğer kliniklerde toplam 6.339 hasta muayene edildi.

Merkez ayrıca genel anestezi altında gerçekleştirilen tedavi sayısında son 6 ayın en yüksek rakamına ulaştı; bu dönemde 68 hasta genel anesteziyle tedavi edildi. Bu artış, cerrahi müdahale ve kapsamlı tedavi gerektiren hasta sayısındaki yükselişi işaret ediyor.

Bayburt ADSM'nin ekim ayı verileri, hem düzenli randevu hem de acil başvuruların merkezi birikimini ve kurumun çok yönlü tedavi kapasitesini ortaya koyuyor.

BAYBURT ADSM’DE EKİM AYINDA 7 BİN 926 HASTA MUAYENE EDİLDİ

BAYBURT ADSM’DE EKİM AYINDA 7 BİN 926 HASTA MUAYENE EDİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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