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Emekli evim'de tansiyon bilinci: yaşlılara uygulamalı eğitim verildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, MESKA Emekli Evim'de düzenlenen eğitimle yaşlılara hipertansiyonun belirtilerini, risklerini ve doğru tansiyon ölçümünü anlattı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Emekli evim'de tansiyon bilinci: yaşlılara uygulamalı eğitim verildi

MESKA Emekli Evim'de hipertansiyon farkındalığı çalışması

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yaşlı bireylerin sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla MESKA Emekli Evim çatısı altında "Hipertansiyon Farkındalığı ve Doğru Tansiyon Ölçümü" başlıklı bir eğitim düzenledi. Programın amacı, ileri yaş grubunda sıkça rastlanan sağlık sorunlarına karşı bilinç oluşturmak ve günlük hayatta uygulanabilecek basit önlemlerle yaşam kalitesini yükseltmekti.

Eğitimi veren sağlık personeli Rana Kaftan, hipertansiyonun tanımı, belirtileri ve kontrol altına alınmadığında yol açabileceği sağlık riskleri gibi temel konuları katılımcılara aktardı. Teorik anlatımın yanında pratik uygulamalara geniş yer verildi; doğru tansiyon ölçümü adımları uygulamalı olarak gösterildi ve ölçümlerde dikkat edilmesi gereken hususlar vurgulandı.

Uygulamalı ölçüm ve katılımcı etkileşimi:

Eğitim sırasında katılımcıların tansiyonları ölçülerek birebir uygulama yapıldı. Programın son bölümünde düzenlenen soru-cevap oturumu, katılımcıların merak ettikleri konuları doğrudan uzmanla paylaşmasına imkân sağladı. Bu etkileşim, hem öğrenmeyi pekiştirdi hem de bireylerin kendi sağlık izlemelerine yönelik farkındalığını artırdı.

Toplumsal hizmet yaklaşımı ve geri bildirim:

Sosyal Hizmetler Dairesi'nin koruyucu sağlık ve bilinçlendirme çalışmalarına kattığı bu örnek, kurumun kadın sağlığı, koruyucu uygulamalar ve şiddetle mücadele alanlarındaki eğitim seferberliğini tamamlayıcı nitelikte oldu. Programa katılan vatandaşlar verilen eğitimden memnuniyetlerini belirterek ekipte görev yapanlara teşekkür etti; eğitim, yaşlıların günlük yaşamında sağlık takibini kolaylaştırmayı hedefliyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YAŞLI BİREYLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR YAŞAM SÜRMELERİNİ...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YAŞLI BİREYLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR YAŞAM SÜRMELERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA MESKA EMEKLİ EVİM’DE "HİPERTANSİYON FARKINDALIĞI VE DOĞRU TANSİYON ÖLÇÜMÜ" KONULU EĞİTİM DÜZENLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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