Havacılıkta baskıya rağmen THY gelir ve kârlılığını güçlendirdi

Türk Hava Yolları (THY), 2026 yılı üçüncü çeyreğini küresel jeopolitik gerilimler ve yükselen enerji maliyetlerinin gölgesinde tamamladı. Şirket, temmuz-eylül döneminde güçlü talep ve esnek kapasite yönetimi sayesinde gelirlerini yıllık bazda yüzde 19,3 artırarak 8,3 milyar dolara çıkardı ve 929 milyon dolar esas faaliyet kârı açıkladı.

yolcu ve kapasite performansı:

THY, Asya, Avrupa ve Türkiye iç pazarlarından gelen talebi yönlendirerek Avrupa’nın en fazla uçuş gerçekleştiren taşıyıcısı olma konumunu korudu. Üçüncü çeyrekte taşınan yolcu sayısı yüzde 4,7 artışla 28,5 milyon seviyesine ulaşırken, yolcu doluluk oranı 1,5 puan artışla yüzde 87,1 oldu. Çeyrek bazında açıklanan kapasite artışı ise yüzde 3,2 olarak kaydedildi.

kargo gelirleri ve operasyonel sonuçlar:

Turkish Cargo, coğrafi konumunun avantajı ve güçlü altyapısı ile kargo hacmini yüzde 7,4 yükseltti; birim gelir toparlanmasıyla birlikte kargo gelirleri yıllık yüzde 45,6 artış göstererek 1,2 milyar dolar barajını aştı. Buna karşın, jet yakıtı maliyetlerinin yılbaşından bu yana yüzde 118 artması ve küresel enflasyonun yakıt dışı giderleri yukarı çekmesi, operasyonel kâr marjlarını baskıladı.

Yılın ilk dokuz ayında şirketin faiz, amortisman, vergi ve kira öncesi kârı (FAVKÖK) 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşti; FAVKÖK marjı ise artan maliyetlerin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre 6,2 puan gerileyerek yüzde 17,6 oldu. Aynı dönemde THY toplam 4,6 milyar dolar yatırım yaptı ve konsolide varlık büyüklüğü 52 milyar doları aştı.

yönetim değerlendirmesi:

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, sonuçları değerlendirirken operasyonel verimlilik ve maliyet disiplinine vurgu yaptı. Şeker, "Orta Doğu’da yaşanan savaş ve jet yakıtı fiyatlarındaki yüksek seyir, üçüncü çeyrekte küresel havacılık sektörü üzerinde önemli bir baskı oluşturdu. Bu ortamda ortaklığımız, operasyonel verimlilik ve maliyet disiplini odağını korurken zengin uçuş ağının sunduğu fırsatlardan yararlanarak değişen talep şartlarına uyum sağlamayı sürdürdü" ifadelerini kullandı.

Şeker ayrıca sermaye tahsisinde seçici bir yaklaşım benimsediklerini, kaynakları öncelikli ve değer oluşturma potansiyeli yüksek yatırımlara yönlendirdiklerini belirtti. Yönetim, güçlü bilançonun sağladığı imkanlarla marka ve müşteri deneyimine yönelik yatırımları sürdürürken, APEX ve Skytrax tarafından verilen ödüllerin uluslararası düzeyde takdiri yansıttığını vurguladı.

Şirket, mevcut maliyet baskıları nedeniyle 2026 için öngördüğü yüzde 10 yıllık kapasite büyüme hedefine aşağı yönlü revize uyguladı; ancak yöneticiler esnek iş modeli ve operasyonel kabiliyetler sayesinde talebe uyum sağlama kapasitesine dikkat çekti. Genel tablo, THY’nin zorlu bir maliyet ortamında bile ağ genişletme, kargo gelirlerindeki artış ve yatırım faaliyetleriyle büyümesini sürdürdüğünü gösteriyor.

THY ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 929 MİLYON DOLAR ESAS FAALİYET KARI AÇIKLADI