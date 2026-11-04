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Tokat'ta 2 bin yıllık Roma köprüsü geçmişi bugüne bağlıyor

Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki yaklaşık 2 bin yıllık Roma köprüsü, altı kemerli yapısıyla halen araç ve yaya trafiğine açık kalarak hizmet veriyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tokat'ta 2 bin yıllık Roma köprüsü geçmişi bugüne bağlıyor

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde ayakta kalan tarih

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde, Çekerek Irmağı üzerinde konumlanan ve yapımının Roma dönemine dayandığı değerlendirilen yaklaşık 2 bin yıllık köprü, yüzyıllara rağmen ayakta kalmayı başardı. Tarihi köprü sadece bir anıt değil; aynı zamanda bugün de hem araç hem de yaya ulaşımına hizmet eden işlevsel bir yapı olarak kullanılıyor.

Mimari özellikleri:

Tarihi Sulusaray Köprüsü, altı kemerli mimarisiyle dikkat çekiyor. Ortadaki iki kemer gözü diğerlerine göre daha geniş ve yüksek olmasıyla dönemin mühendislik anlayışını yansıtıyor. Köprünün her iki kıyıdan merkeze doğru hafif eğimli bir profile sahip olması da yapının özgün tasarım özellikleri arasında sayılıyor. Kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte, bölgedeki Sebastapolis Antik Kenti kalıntılarıyla gösterdiği benzerlikler nedeniyle Roma dönemine ait olduğu kabul ediliyor. Zaman içinde yapılan onarım ve restorasyonlarla hem tarihi değeri hem de işlevselliği korunmuş.

Bölge halkı ve ziyaretçi ilgisi:

Köprü, ilçe merkezini Sulusaray'a bağlı yedi köye ve Yozgat sınırındaki yerleşimlere bağlayarak bölge halkının günlük yaşamında önemli bir rol oynuyor. Üzerinden traktörlerin de geçtiği yapı, aktüel ulaşım ihtiyacını karşılıyor. Yöre sakini Burhanettin Erden konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Burası Roma Köprüsü, 2 bin yıllık olduğu söyleniyor. Aktif olarak yaya ve araç trafiğine açık. Traktörler de geçiyor. Biz de traktörlerle tarlaya giderken bu köprüden geçiyoruz. Burası Çekerek Irmağı üzerine kurulu tarihi bir köprüdür. İlçemize gelen yerli ve yabancı turistler önce Sebastapolis Antik Kentini geziyorlar. Burayı da ziyaret ederek fotoğraf çekiniyorlar".

Hem mimari özellikleri hem de günlük kullanım imkânı ile köprü, bölgenin tarihsel dokusunu korurken yerel yaşamı geçmişle bağlamaya devam ediyor ve ziyaretçiler için fotoğraf noktası olmayı sürdürüyor.

TOKAT’IN SULUSARAY İLÇESİNDE ROMA DÖNEMİNDEN KALDIĞI DEĞERLENDİRİLEN YAKLAŞIK 2 BİN YILLIK TARİHİ...

TOKAT’IN SULUSARAY İLÇESİNDE ROMA DÖNEMİNDEN KALDIĞI DEĞERLENDİRİLEN YAKLAŞIK 2 BİN YILLIK TARİHİ KÖPRÜ, ARADAN GEÇEN YÜZYILLARA RAĞMEN AYAKTA KALMAYI BAŞARIRKEN GÜNÜMÜZDE DE ARAÇ VE YAYA ULAŞIMINA HİZMET VERİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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