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Talas'ta asırlık miras için çözüm arayışı

Talas Belediyesi ile Talas Tanıtım Derneği'nin paneli, ilçenin tarihi yapıları, kültürel dokusu ve korunma stratejilerini uzmanların görüşleriyle ele alacak.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Talas'ta asırlık miras için çözüm arayışı

Kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz paneli

Talas’ın tarihî dokusunu koruyarak gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan panel, Talas Belediyesi ile Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenleniyor. 11 Kasım 2026 Çarşamba saat 14.00’te Talas Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecek etkinlik, hem yerel yönetimlerin hem de koruma uzmanlarının yaklaşımlarını bir araya getirecek.

panelin programı ve konuşmacılar:

Açılış konuşmalarını Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Şafak Çivici, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı İlyas Memiş yapacak. Panelin moderatörlüğünü İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun üstlenecek. Panelde Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Fatih Çapar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanı Gürcan Senem, Talas Belediye Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli ve Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Alper Yıldız konuşmacı olarak yer alacak.

koruma, tanıtım ve aktarım stratejileri:

Panelde Talas’ın tarihi taş konakları, dar sokakları, ibadethaneleri, çeşmeleri ve farklı medeniyetlerden izler taşıyan mimari eserleri özel olarak ele alınacak. Katılımcılar, yapıların fiziksel koruması kadar kentin hafızasının, geleneklerinin ve kültürel kimliğinin yaşatılmasına yönelik yöntemleri tartışacak.

Gündemde, öncelikle tescilli eserlerin korunması, restorasyonun standartlaştırılması, koruma bilincinin yerel halka ve genç kuşaklara aktarılması ile bu mirasın sürdürülebilir turizme kazandırılması gibi somut adımlar bulunuyor. Yerel yönetim ve kurum temsilcilerinin deneyimleri ile koruma alanındaki hukuki ve teknik çerçeve değerlendirilecek.

Panel aynı zamanda toplumun geniş kesimlerinde kültürel miras farkındalığını artırmayı, akademi ve kamu arasında daha etkin iş birliği modelleri geliştirmeyi hedefliyor. Katılımcıların önerileri, Talas Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalarla uyumlu politikalar oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Etkinlik, Talas’ın geçmişi ile geleceği arasında güçlü bir köprü kurmayı amaçlarken, ilçenin kültürel zenginliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılması ve korunma bilinçinin yerleştirilmesine yönelik adımların nasıl atılacağına dair yol haritası sunmayı hedefliyor.

TALAS&#039;IN KÖKLÜ TARİHİNİ, ZENGİN KÜLTÜREL BİRİKİMİNİ VE ASIRLARDIR AYAKTA DURAN TARİHİ YAPILARINI...

TALAS'IN KÖKLÜ TARİHİNİ, ZENGİN KÜLTÜREL BİRİKİMİNİ VE ASIRLARDIR AYAKTA DURAN TARİHİ YAPILARINI KORUYARAK GELECEĞE TAŞIMAK AMACIYLA ÖNEMLİ BİR PANEL DÜZENLENİYOR. TALAS BELEDİYESİ VE TALAS TANITIM SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK "KÜLTÜREL MİRASIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ" BAŞLIKLI PANELDE, İLÇENİN TARİHİ DEĞERLERİ, KÜLTÜREL DOKUSU VE BU MİRASIN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ELE ALINACAK.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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