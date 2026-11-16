Dolar 50,3875 +0,09%
Euro 55,5703 +0,14%
Bist 11.769,45 -0,62%
Altın Gram 6.258,69 -0,59%
EUR/USD 1,1024 -0,03%
Brent Petrol 95,96 +0,13%
--°

Bayburt DSM'de kan bağışı bilinci güçlendirildi

Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde Kızılay uzmanı Ahmet Said Hancı'nın verdiği seminerde kan bağışının önemi, kullanım alanları ve bağışçılık şartları anlatıldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bayburt DSM'de kan bağışı bilinci güçlendirildi

denetimli serbestlik müdürlüğünde düzenlenen bilgilendirme:

Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde (DSM) düzenlenen seminerde, Kızılay Kan Alım Uzmanı Ahmet Said Hancı katılımcılara kan bağışı sürecini ve kanın tıbbi uygulamalardaki rollerini anlattı. Seminerde hem kanın temel yapısına hem de tedavilerdeki kullanım alanlarına ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapıldı.

kanın yapısı ve tedavilerdeki kullanım alanları:

Hancı, kanın bileşenleri ve her bir bileşenin hangi hastalık ve müdahalelerde kullanıldığı konusunda katılımcılara bilgi verdi. Hangi hastalıkların kan ve kan ürününe ihtiyaç duyduğuna ve bu süreçlerde kullanılan kan miktarlarına değinildi. Sunumda, kan bileşenlerinin cerrahi müdahaleler, kronik hastalıklar ve acil durumlarda nasıl hayati önem taşıdığı vurgulandı.

kan ihtiyacı ve bağışçı profili değerlendirmesi:

Seminerde ayrıca istatistiksel veriler üzerinden Türkiye'deki kan ihtiyacı ve kan gruplarına göre gereksinim durumu değerlendirildi. Katılımcılara, toplum sağlığı açısından düzenli ve güvenilir bağışçının neden gerekli olduğu anlatıldı; özellikle nadir kan gruplarının tedarik zorluklarına dikkat çekildi.

bağış süreci ve şartlar:

Etkinlikte kan bağışının aşamaları ayrıntılı biçimde aktarıldı: ön değerlendirme, sağlık taraması, bağış işlemi ve sonrasındaki takip. Hancı, bağışçı olma kriterleri konusunda bilgilendirme yaparak kimlerin bağış yapabileceği ve hangi durumlarda erteleme gerektiğine dair temel bilgileri paylaştı. Katılımcılar, işlemlerin hijyen ve güvenlik protokollerine uygun gerçekleştiğini öğrendi.

Seminerin sonunda katılımcıların soruları Ahmet Said Hancı tarafından yanıtlandı; bağış sürecine ilişkin pratik sorulara ve bağış sonrası bakım önerilerine açıklık getirildi. Etkinlik, kan bağışı bilincini artırmayı ve toplumda sürdürülebilir bir bağış kültürü oluşturmayı amaçladı.

BAYBURT DSM&#039;DE KAN BAĞIŞININ ÖNEMİ ANLATILDI

BAYBURT DSM'DE KAN BAĞIŞININ ÖNEMİ ANLATILDI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alikahya'nın kuzey ile güneyini bağlayacak köprüde 34 kiriş monte edildi
images

Kent merkezinde vatandaşla yüz yüze hizmet veren mobil sosyal hizmet aracı
images

Katener kopması İZBAN seferlerini aksattı: Alsancak ve Hilal geçici olarak kapat...
images

TAV'la 13 ayda dönüşüm: Almatı iç hatları yıllık 8 milyonun üstüne çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sincan'da ara tatilde çocuklara ücretsiz tiyatro ve animasyon şöleni

Alikahya'nın kuzey ile güneyini bağlayacak köprüde 34 kiriş monte edildi

Bayburt'ta taşıt envanteri güncellendi: kayıtlı araç sayısı 22 bin 109

Manavgat'ta işaret dili köprüsü: Kızılay şubesi engelli vatandaşlarla buluştu

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi