Kavak'taki 430 yıllık Bekdemir Camii ahşap işçiliği ve kök boya mirasıyla dikkat çekiyor

Bekdemir Camii'nin tarihe tanıklığı

Samsun'un Kavak ilçesindeki Bekdemir Camii, 16. yüzyıla uzanan geçmişi ve özgün ahşap mimarisiyle öne çıkıyor. Yapının inşa kitabesinin bulunmaması rağmen yapılan araştırmalara göre caminin ana katı 1596, mahfil katı ise 1599 tarihinde inşa edildi. İçerideki kalem işi kitabede yer alan 1877 tarihi ise duvar ve tavanlardaki süslemelerin yapıldığı yıl olarak kabul ediliyor.

Yapı tekniği ve süslemeler:

Cami, ahşaptan yığma teknikle inşa edildi; yapı, birbirine geçirilmiş meşe kalaslardan oluşuyor. İçten düz tavan ve dıştan kırma çatı ile örtülen yapının çevresinde, ahşap direklerle taşınan revaklar bulunuyor. Özellikle oyma tekniğiyle yapılmış, bitkisel motiflerle bezeli kapı yapının görsel odağını oluşturuyor. İç mekânda ise kök boya ile hazırlanan bitkisel motifler ve kalem işi süslemeler duvar ve tavan yüzeylerinde dikkat çekiyor.

Caminin avlusunda yer alan taş işçiliğiyle yapılmış bir çeşme, yapının tarihî dokusunu tamamlayan unsurlardan biri olarak göze çarpıyor ve mekâna gelen ziyaretçilere dönemin estetik anlayışına dair ipuçları sunuyor.

Ekonomik yaşam: balın rolü

Tarihe dayalı anlatımlara göre caminin mihrabında, arıların dışarıdan girerek bal yaptığı özel bir bölüm bulunuyordu. Burada biriken baldan yılda yaklaşık 150 kilogram alınıyor; elde edilen gelir caminin halı ve gaz lambası gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında, cami görevlisinin maaşının ödenmesinde kullanılıyordu. Gelir artırdığında ise köylülere ziyafet verildiği ifade ediliyor, bu da caminin sadece ibadet yeri değil aynı zamanda yerel topluluk için sosyal bir merkez olduğunu gösteriyor.

Bekdemir Camii, hem mimari özellikleri hem de yerel yaşamla kurduğu ilişki nedeniyle bölgenin önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor. Korunan ahşap işçiliği ve özgün süslemeleri, yapının asırlardır ayakta kalmasına ve ziyaretçilerin ilgisini çekmesine katkı sağlıyor.

SAMSUN'UN KAVAK İLÇESİNDE BULUNAN VE 16. YÜZYILA UZANAN GEÇMİŞİYLE DİKKAT ÇEKEN BEKDEMİR CAMİİ, AHŞAP MİMARİSİ VE KÖK BOYAYLA YAPILAN SÜSLEMELERİYLE ÖNE ÇIKIYOR.