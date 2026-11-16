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Bayburt Üniversitesi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle yükümlülerin topluma uyumu güçlendiriliyor

Bayburt Üniversitesi ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü toplantısında yükümlülerin eğitim, spor ve sosyal yaşama katılımını artıracak adımlar konuşuldu.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bayburt Üniversitesi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle yükümlülerin topluma uyumu güçlendiriliyor

Toplantının kapsamı:

Bayburt Üniversitesi ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde düzenlenen Taşra Yürütme Kurulu Toplantısı, yükümlülerin toplumsal yaşama uyumunu destekleyecek ortak çalışmaların değerlendirilmesine ayrıldı. Toplantıda kurumların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yürütülebilecek faaliyetler ayrıntılı şekilde ele alındı.

Spor tabanlı proje deneyimi:

İki kurumun daha önce hayata geçirdiği "Bağımlılıkla Mücadelede Sporun Gücü" projesinde 40 yükümlü çeşitli etkinliklere katıldı. Projede yükümlüler dart, okçuluk, bowling, oryantiring ve bocce gibi spor aktivitelerine dahil edilerek sosyal ve sportif yaşama katılımları sağlandı; bu deneyim toplantıda örnek uygulama olarak değerlendirildi.

Gelecek adımları ve uygulama alanları:

Toplantıda, denetimli serbestlik kapsamındaki bireylerin katılımını artırmaya yönelik eğitim, sosyal ve sportif faaliyetler üzerinde duruldu. Üniversitenin akademik kadrosu ile sosyal imkânlarının kullanılması yoluyla, yükümlülerin mesleki beceri gelişimi, toplumsal ilişkilerinin güçlendirilmesi ve boş zaman değerlendirmesi konularında uygulamalı programlar planlanması önerildi.

Kurum temsilcileri, mevcut projelerin çıktılarının izlenmesi ve ihtiyaçlara göre uyarlanması gerektiğini vurguladı. Yapılan değerlendirmeler, iş birliğinin sürdürülebilir programlarla yükümlülerin topluma yeniden kazanımına katkı sağlayabileceği yönünde sonuçlandı.

BAYBURT’TA TAŞRA YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI DÜZENLENDİ

BAYBURT’TA TAŞRA YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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