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Arnavutköy'de iki aracın karıştığı kazada yaya yaşamını yitirdi

Arnavutköy'de yolun karşısına geçerken önce otomobil sonra servis aracının çarptığı 61 yaşındaki Mehmet Önalan olay yerinde hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Arnavutköy'de iki aracın karıştığı kazada yaya yaşamını yitirdi

Kaza ayrıntıları:

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi, Memba Işıkları mevkiinde meydana gelen kazada 1965 doğumlu Mehmet Önalan yolun karşısına geçmeye çalışırken ağır darbe aldı. Edinilen bilgilere göre Önalan'a ilk olarak M.Y.K. yönetimindeki 34 BSJ 983 plakalı otomobil çarptı ve çarpmanın etkisiyle Önalan yola savruldu.

Yere düşen Önalan'ın üzerinden daha sonra N.Ö. idaresindeki 34 VKC 45 plakalı servis aracı geçti. Peş peşe iki darbe alan talihsiz vatandaş ağır şekilde yaralandı; yapılan tıbbi müdahaleler ve olay yerindeki ilk incelemeler sonrasında Önalan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesi ve cenaze işlemleri:

Kazanın bildirimi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Mehmet Önalan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Yetkililer, kaza mahallinde delil toplama ve olayın kesin meydana geliş şeklini belirlemeye yönelik çalışmaları sürdürdü.

Soruşturma ve gözaltılar:

Kazaya karışan iki aracın sürücüleri hakkında işlem yapıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Y.K. ile servis sürücüsü N.Ö., emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın detayları ve sorumluluk tespitine ilişkin işlemler adli mercilerce yürütülüyor.

Kaza, arka arkaya yaşanan çarpma nedeniyle özellikle yayalar için trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, olayın aydınlatılması için görgü ve kamera kayıtlarının incelendiğini bildirdi.

FECİ KAZADA ÖNALAN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBEDERKEN, KAZAYA KARIŞAN İKİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ POLİS...

FECİ KAZADA ÖNALAN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBEDERKEN, KAZAYA KARIŞAN İKİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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