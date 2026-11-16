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Diyarbakır sabah sisinin örtüsü altında kaldı

Yoğun sabah sisi Diyarbakır'ı görünmez hale getirdi; yüksek kesimlerden deniz görünümü oluştu, görüş düşürüldü, trafikte aksamalar yaşandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Serkan Varol

Diyarbakır sabah sisinin örtüsü altında kaldı

sabah sisinin etkisi

Diyarbakır’da sabahın erken saatlerinde ortaya çıkan yoğun sis kenti adeta örtüyle kapladı. Sis tabakası kent merkezinde görüşü büyük ölçüde azalttı; binaların yalnızca üst bölümleri bulutların arasından seçilebildi.

şehir silueti ve fotoğrafik kareler

Yüksek kesimlerden bakıldığında ortaya çıkan manzara, Diyarbakır’ı bir sis denizi içinde gösterdi. Oluşan görüntüler kartpostal niteliğinde olurken, sabahı karşılayan vatandaşlar bu sahneyi ilgiyle izledi ve fotoğrafladı.

trafikte aksamalar ve önlemler

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer düşmesi trafikte aksamalara yol açtı. Sürücüler görüşün azalması nedeniyle dörtlülerini yakıp hızlarını düşürdü, yetkililer de dikkatli araç kullanımını ve gerekli önlemleri hatırlattı.

Kent genelinde etkili olan sis, kısa süreli de olsa günlük yaşamı ve ulaşımı etkiledi; hava koşullarında düzelme gözlenene dek sürücülerin tedbirli davranması önem taşıyor.

Diyarbakır sis denizinde kayboldu

Diyarbakır sis denizinde kayboldu

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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