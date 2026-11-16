Hastanede diyabet farkındalığı: Kütahya şehir hastanesinde bilgilendirme standı

Hastanede diyabet bilinçlendirme etkinliği

Kütahya Şehir Hastanesi, Dünya Diyabet Günü kapsamında vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı kurdu. Etkinlik, hastane başhekimi, hastane yöneticileri, hekimler, ebeler ve hemşirelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

etkinliğin katılımcı profili ve amacı:

Standı ziyaret eden vatandaşlara, diyabet hastalığı konusunda doğru ve kapsamlı bilgiler verildi. Etkinlikte amaç; toplumda diyabet bilincini artırmak, hastalığın erken dönemde fark edilmesini sağlamak ve vatandaşları sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek olarak açıklandı.

stand uygulamaları ve yönlendirme:

Standta ziyaretçilere kan şekeri ölçümleri yapıldı. Ölçüm sonuçları doğrultusunda gerekli görülen vatandaşlar, ileri değerlendirme ve sağlık hizmetleri için ilgili birimlere yönlendirildi. Bu kapsamda erken tanı ve düzenli takip vurgulandı.

Etkinlik boyunca katılımcılarla yapılan görüşmelerde, hastalığın önlenmesi ve yönetiminde yaşam tarzı değişikliklerinin önemi üzerinde duruldu. Hastane yetkilileri, benzer bilgilendirme çalışmalarının periyodik olarak sürdürülmesinin planlandığını belirtti.

Kütahya Şehir Hastanesi'nde düzenlenen bu çalışma, diyabetle mücadelede erken tanı, düzenli takip ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini tekrar gündeme taşıdı ve toplum sağlığına yönelik farkındalık yaratmayı hedefledi.

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