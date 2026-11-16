Germencik'te ara tatil coşkusu: minikler tiyatroyla buluştu

Sahne Germencik'te oyun keyfi:

Germencik ilçesinde ara tatilde düzenlenen tiyatro etkinliğinde çocuklar, Aydın Çocuk Tiyatrosu sanatçılarının sahnelediği Maviş Baba ve Kelebek Avcısı oyununu izledi. Salonun tamamını dolduran minikler oyun boyunca büyük bir ilgiyle gösteriyi takip etti ve kahkahalarla salonu renklendirdi.

çocuklara yönelik kültür çalışmaları:

Etkinliği düzenleyen Germencik Belediyesi, ara tatilde çocukların hem eğlenip hem de sanatla buluşmasını amaçladığını belirtti. Organizasyon, minik izleyicilerin aileleriyle birlikte katıldığı, anı biriktirmeye yönelik bir etkinlik olarak planlandı. Tiyatro gösterisi, belediyenin çocuklara yönelik aylık kültür ve sanat programının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

başkanın mesajı:

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, çocukların ara tatilde eğlenmesini ve hoş anılar biriktirmesini istediklerini vurguladı. Zencirci, etkinliğe katılan ailelere teşekkür ederek çocukların yüzündeki gülümsemenin devam etmesini diledi ve belediyenin benzer etkinlikleri sürdürme taahhüdünü yineledi.

Etkinlik, hem sahne performansı hem de izleyici coşkusu açısından başarılı görüntüler sundu; ara tatilde kültür sanatla geçirilen zamanın çocuklar ve aileleri için değerli bir deneyim olduğu gözlendi.

AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE ARA TATİL YAPAN ÇOCUKLAR İÇİN DÜZENLENEN TİYATRO ETKİNLİĞİNDE MİNİKLER, 'MAVİŞ BABA VE KELEBEK AVCISI' ADLI OYUNLA KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİRKEN, SALONU DOLDURAN ÇOCUKLARIN NEŞESİ YÜZLERE YANSIDI.