Bayburt merkezli operasyonda 29 araç yedek parçası dolandırıcılığı zanlısı tutuklandı

Olayın gelişimi:
Bayburt’ta internet üzerinden araç yedek parçası almak isteyen bir vatandaşın dolandırılması üzerine Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu, nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği değerlendirilen F.Y. hakkında işlem yapıldı.
Şüpheli, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere el konuldu.
Soruşturmanın bulguları:
İncelemelerde, şüphelinin internet üzerinden araç yedek parçası almak isteyen vatandaşları hedef aldığı ve ülke genelinde benzer yöntemle gerçekleştirilen 29 dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edildi.
Bayburt’a getirilen F.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmanın devamı:
El konulan materyallerin incelenmesi ve olaylar arasındaki bağlantıların aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Soruşturmayı yürüten birimler, elde edilen bulgular doğrultusunda adli süreçleri tamamlamaya yönelik adımlar atıyor.
BAYBURT’TA VATANDAŞIN DOLANDIRILMASIYLA BAŞLAYAN SORUŞTURMADA 29 OLAYIN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!