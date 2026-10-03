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Bayburt merkezli operasyonda 29 araç yedek parçası dolandırıcılığı zanlısı tutuklandı

Bayburt Emniyeti, internetten yedek parça almak isteyenleri hedef alan dolandırıcılık soruşturmasında 29 olayın şüphelisini tespit edip İstanbul’da yakaladı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 09:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bayburt merkezli operasyonda 29 araç yedek parçası dolandırıcılığı zanlısı tutuklandı

Olayın gelişimi:

Bayburt’ta internet üzerinden araç yedek parçası almak isteyen bir vatandaşın dolandırılması üzerine Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu, nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği değerlendirilen F.Y. hakkında işlem yapıldı.

Şüpheli, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere el konuldu.

Soruşturmanın bulguları:

İncelemelerde, şüphelinin internet üzerinden araç yedek parçası almak isteyen vatandaşları hedef aldığı ve ülke genelinde benzer yöntemle gerçekleştirilen 29 dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edildi.

Bayburt’a getirilen F.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın devamı:

El konulan materyallerin incelenmesi ve olaylar arasındaki bağlantıların aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Soruşturmayı yürüten birimler, elde edilen bulgular doğrultusunda adli süreçleri tamamlamaya yönelik adımlar atıyor.

BAYBURT’TA VATANDAŞIN DOLANDIRILMASIYLA BAŞLAYAN SORUŞTURMADA 29 OLAYIN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

BAYBURT’TA VATANDAŞIN DOLANDIRILMASIYLA BAŞLAYAN SORUŞTURMADA 29 OLAYIN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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