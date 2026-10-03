Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Tezgâhına geri döndü: 97 yaşındaki şemsiye ustası şemsiyelere ikinci bahar yaşatıyor

Samsun’da 97 yaşındaki Dursun Yıldız, hastalığına karşın müşterilerin isteğiyle tezgâhına dönüp Bedesten Çarşısı'nda 70 yıllık ustalıkla şemsiyeleri onarıyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Tezgâhına geri döndü: 97 yaşındaki şemsiye ustası şemsiyelere ikinci bahar yaşatıyor

tezgâhına dönüş:

Samsun’da 97 yaşındaki Dursun Yıldız, ilerleyen yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen müşterilerinin ısrarını kırmayıp yeniden tezgâhının başına geçti. Yaklaşık 70 yıldır Bedesten Çarşısı’nda esnaflık yapan Yıldız, titreyen elleriyle şemsiyelere ikinci baharını yaşatıyor.

uzun yılların birikimi tezgâhta:

Yıldız bir aydır hastalığı nedeniyle dükkânına gidemiyordu; ancak müşterileri tamir için evine kadar gidince, söz verdiği bir şemsiyeyi onarmak üzere arastaya dönmeye karar verdi. Çarşıdaki tek şemsiye tamircisi olarak bilinen ustanın dönüşü, esnaf ve müşteriler tarafından sevinçle karşılandı.

"Evime gelip 1 saat dil döktüler, ben de tekrar tamire geldim"

"İşler iyi gidiyor. Allah bereket versin. Hastalık nedeniyle bir süredir gelemiyordum. İşimi özledim de ondan geldim. Bundan sonra şemsiye tamir edebilir miyim ben bilemem, Allah bilir. Bugün şemsiye tamir etmeye gelmemin sebebi ise komşum bozuk şemsiyesini eve getirdi. Bir saat tamir etmem için yalvardı. Ben de kıramadım, arastaya geldim. Tamir edip sahibine vermek istiyorum"

çarşı esnafının tanıklığı:

Arasta esnafı, Yıldız’ın Samsun’un tek şemsiye tamircisi olduğunu vurguladı ve vatandaşların tamir için kendisini aradığını söyledi. Esnaflar şu ifadeleri kullandı:

"Dursun dede bir süredir hastaydı. Uzun zamandır arastaya gelmiyordu. Birisine şemsiyesini yapmak için söz vermiş. Arabayla alıp dükkânın önüne getirmişler. Samsun’da başka şemsiye tamircisi yok. Dursun dede 97 yaşında ve Samsun’un tek şemsiye tamircisi. Söz verdiği için tamire geldi"

Bedesten Çarşısı’nın simgelerinden biri olarak görülen Yıldız, özellikle sonbahar ve kış aylarında şemsiye tamiri için yoğun ilgi görüyor. Bir süredir hastalığıyla mücadele eden usta, tamamen iyileşerek sevdiği mesleğini sürdürmek istediğini sözlerine ekledi; çevresi ise onun tezgâhına dönmesini umutla karşılıyor.

SAMSUN’DA ŞEHRİN TEK ŞEMSİYE TAMİRCİSİ OLAN 97 YAŞINDAKİ DURSUN YILDIZ, İLERLEYEN YAŞI VE TİTREYEN...

SAMSUN’DA ŞEHRİN TEK ŞEMSİYE TAMİRCİSİ OLAN 97 YAŞINDAKİ DURSUN YILDIZ, İLERLEYEN YAŞI VE TİTREYEN ELLERİNE RAĞMEN MESLEĞİNİ DÖRT KOLLA SARILIYOR. YAKLAŞIK 1 AYDIR HASTALIKLA MÜCADELE EDEN YILDIZ, SÖZ VERDİĞİ MÜŞTERİSİNİN ŞEMSİYESİNİ TAMİR ETMEK İÇİN YENİDEN TAMİR ALETLERİNİ ELİNE ALDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ekimde Esenyurt'ta sanat her yaştan izleyiciyle buluşuyor
images

Denizli tiyatrosu yeni sezonu 'Geç Kalanlar'la açıyor
images

Simav kent müzesi geçmişin izlerini günümüze taşıyor
images

Pendik'te memleket günleri: 35 ilin kültürleri Pendik Millet Bahçesi'nde buluşuy...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nizip'te fıstık tarlasına uçan otomobilde 15 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Yahyalı'da elma hasadı başladı: üreticiler ve emekçilerle dayanışma öne çıktı

Rüyadan nakışa: Allah, Mescid-i Aksa, Kâbe-i Muazzama ve Muhammed lafızlarının birleştiği eser

Çermik'te 29 araçlı yük taşımacılığı kooperatifi faaliyete geçti

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi