Tezgâhına geri döndü: 97 yaşındaki şemsiye ustası şemsiyelere ikinci bahar yaşatıyor

tezgâhına dönüş:

Samsun’da 97 yaşındaki Dursun Yıldız, ilerleyen yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen müşterilerinin ısrarını kırmayıp yeniden tezgâhının başına geçti. Yaklaşık 70 yıldır Bedesten Çarşısı’nda esnaflık yapan Yıldız, titreyen elleriyle şemsiyelere ikinci baharını yaşatıyor.

uzun yılların birikimi tezgâhta:

Yıldız bir aydır hastalığı nedeniyle dükkânına gidemiyordu; ancak müşterileri tamir için evine kadar gidince, söz verdiği bir şemsiyeyi onarmak üzere arastaya dönmeye karar verdi. Çarşıdaki tek şemsiye tamircisi olarak bilinen ustanın dönüşü, esnaf ve müşteriler tarafından sevinçle karşılandı.

"Evime gelip 1 saat dil döktüler, ben de tekrar tamire geldim"

"İşler iyi gidiyor. Allah bereket versin. Hastalık nedeniyle bir süredir gelemiyordum. İşimi özledim de ondan geldim. Bundan sonra şemsiye tamir edebilir miyim ben bilemem, Allah bilir. Bugün şemsiye tamir etmeye gelmemin sebebi ise komşum bozuk şemsiyesini eve getirdi. Bir saat tamir etmem için yalvardı. Ben de kıramadım, arastaya geldim. Tamir edip sahibine vermek istiyorum"

çarşı esnafının tanıklığı:

Arasta esnafı, Yıldız’ın Samsun’un tek şemsiye tamircisi olduğunu vurguladı ve vatandaşların tamir için kendisini aradığını söyledi. Esnaflar şu ifadeleri kullandı:

"Dursun dede bir süredir hastaydı. Uzun zamandır arastaya gelmiyordu. Birisine şemsiyesini yapmak için söz vermiş. Arabayla alıp dükkânın önüne getirmişler. Samsun’da başka şemsiye tamircisi yok. Dursun dede 97 yaşında ve Samsun’un tek şemsiye tamircisi. Söz verdiği için tamire geldi"

Bedesten Çarşısı’nın simgelerinden biri olarak görülen Yıldız, özellikle sonbahar ve kış aylarında şemsiye tamiri için yoğun ilgi görüyor. Bir süredir hastalığıyla mücadele eden usta, tamamen iyileşerek sevdiği mesleğini sürdürmek istediğini sözlerine ekledi; çevresi ise onun tezgâhına dönmesini umutla karşılıyor.

SAMSUN’DA ŞEHRİN TEK ŞEMSİYE TAMİRCİSİ OLAN 97 YAŞINDAKİ DURSUN YILDIZ, İLERLEYEN YAŞI VE TİTREYEN ELLERİNE RAĞMEN MESLEĞİNİ DÖRT KOLLA SARILIYOR. YAKLAŞIK 1 AYDIR HASTALIKLA MÜCADELE EDEN YILDIZ, SÖZ VERDİĞİ MÜŞTERİSİNİN ŞEMSİYESİNİ TAMİR ETMEK İÇİN YENİDEN TAMİR ALETLERİNİ ELİNE ALDI.