Bayburt, risk esaslı sağlık denetiminde 2026 birincisi

Bayburt REDES değerlendirmesinde Türkiye birincisi

Bayburt, Sağlık Bakanlığı'nın Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) kapsamında yapılan 2026 yılı birinci dönem değerlendirmesinde Türkiye birincisi oldu. İl genelindeki denetim sonuçları, il sağlık teşkilatında memnuniyetle karşılandı ve başarıda emeği geçen personele teşekkür edildi.

Başarıyı sağlayan ekip:

Başarı belgesini, İl REDES Koordinatörü Sevinç Şık Akkoyun ile birim çalışanı Gülcan Gülüzar Özdemir aldı. Belgeler, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim tarafından takdim edildi. İl yönetimi, ekip çalışmasının ve düzenli takip ile raporlama süreçlerinin bu sonucu desteklediğini vurguladı.

REDES'in işleyişi ve önemi:

REDES, sağlık hizmetlerinde finansal ve klinik risk taşıyan durumları büyük veri analizleriyle tespit etmeyi amaçlayan bir sistem olarak uygulanıyor. Sistem; veri odaklı denetimle öncelikli riskleri ortaya çıkararak denetim süreçlerinin etkinliğini artırıyor ve kaynakların hedeflenmesini sağlıyor. Bu yaklaşım, hem hasta güvenliği hem de mali disiplin açısından kurumlara yol gösterici oluyor.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim, başarıya katkı sunan Akkoyun ve Özdemir’i özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik ederek, ekiplerin performansının sürdürülmesi temennisinde bulundu.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ, GÜLCAN ÖDEMİR, SEVİNÇ AKKOYUN