Bayburt'ta 24 kasım'da şehit öğretmenler için ortak dua buluşması

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, şehit olan ve hayatını kaybeden öğretmenleri anmak üzere Bayburt'ta bir anma programı düzenlendi. Etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Ulu Camii'de gerçekleştirildi.

programın başlangıcı:

Program, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tilavetin ardından şehit ve vefat eden öğretmenler için dualar edildi.

hafız öğrencilerin anışı:

Hafız öğrenciler, ebediyete irtihal eden eğitimcileri rahmet ve minnetle andı.

ŞEHİT ÖĞRETMENLER BAYBURT’TA DUALARLA ANILDI