Elazığ polisi kent merkezinde iş yeri denetimlerini yoğunlaştırdı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında özellikle iş yerleri denetlendi ve bölgedeki güvenlik önlemleri gözden geçirildi.

Uygulamanın yapıldığı bölgeler:

Denetimler Doğukent, Mustafapaşa ve Seyda Molla Bahri Bulvarında yoğunlaştırıldı. Ekipler, iş yeri kontrolleri yaparak kimlik sorgulaması, ruhsat ve genel emniyet tedbirlerine ilişkin incelemelerde bulundu.

Amaç ve vatandaşlarla iletişim:

Uygulama sırasında bölgeye gelen Emniyet Müdürü Aydın Karan da vatandaşlarla sohbet ederek sahadaki çalışmaları yerinde takip etti. Yetkililer, denetimlerin amacının vatandaşların huzur ve güvenliğini korumak ve suçla mücadeleyi etkin şekilde sürdürmek olduğunu vurguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, denetim ve uygulamaların aralıksız şekilde devam edeceği bildirildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik bu tür denetimlerin rutin olarak sürdürüleceği ifade edildi.

ELAZIĞ’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN KENTİN FARKLI NOKTALARINDA ASAYİŞ UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ