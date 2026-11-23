Gürcistanlı Meryem Karacadağ'da tarlaya makyajıyla iniyor

Gürcistanlı Meryem Çubuk, eşi Mehmet Çubuk ile birlikte her ilkbaharda Diyarbakır Karacadağ bölgesine gelerek ektikleri pirincin hasadına katılıyor. Çiftin Türkiye içi ve yurt dışındaki ticari işleri olsa da, mart-nisan döneminde memleketlerine dönüp taşlık, sürülmemiş arazide yetişen pirincin toplamasına el atıyorlar.

Günlük rutin:

Meryem Çubuk, sabah kahvesinden sonra makyajını yapıp ojesini sürdükten sonra mor çizmesini giyip güneş gözlüğünü takarak tarlaya iniyor. Makyaj ve oje alışkanlığından vazgeçmediğini belirtiyor; kendisi için bunun bir hobi olduğunu, eşinin hobisinin ise pirinç ekmek olduğunu söylüyor. Sabah işleri arasında kahvenin, makyajın ve ardından köy işlerinin yer aldığını anlatıyor.

Biçerdöverin giremediği taşlık bölümlerde imece usulüyle elle hasat yapılıyor. Meryem, biçerdöverin alamadığı alanlarda çalışanlarla birlikte pirinci elle topladıklarını ve bu yüzden işin çok yorucu olduğunu vurguluyor.

Karacadağ pirincinin özellikleri:

Çubuk, Karacadağ pirincinin toprağın sürülmediği, gübresiz ve organik koşullarda yetiştiğini söylüyor. Annesinin ziraat mühendisi olduğunu, bu sayede toplantılara katılıp üretim süreçlerini dinlediğini belirten Meryem, pirincin verimi ve lezzeti konusunda şaşkınlığını ifade ediyor. Ülkesine götürdüğü pirinci akrabalarına tattırdığını, oğlunun daha önce bu kadar lezzetli pirinç yemediğini söylediğini aktarıyor.

Hasatta yağışların zararı olduğuna dikkat çeken Meryem, ilkbaharda yeniden gelmeyi planladıklarını ve sahadaki işlerin zorluğunu, ekmek kazanmanın ne kadar güç olduğunu düşündüğünü ekliyor. Çift, üç yıldır Karacadağ'daki tescilli pirinç hasadına düzenli olarak katılıyor.

Çalışma sırasında karşılaştığı kıyafet ve yaşam tarzı farklılıklarına saygı gösterildiğini, kendisinin de köylülerin şalvarını ilginç bulduğunu anlatıyor. Meryem, tarımın ve el emeğinin önemine işaret ederek, hem imece geleneğinin hem de ürünün organik yapısının altını çiziyor.

Not: Haber, Meryem Çubuk'un kendi anlatımı ve gözlemlerine dayanıyor; kişisel tercihleri ve tarımsal uygulamalar kaynak metinde aktarıldığı şekilde korunmuştur.

Gürcistanlı Meryem ojesini sürüp, makyajını yapıp mor çizmeleriyle pirinç topluyor