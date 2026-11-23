Payas’ta baba ocağında yas

Malatya Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde 12 Kasım’da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehirin Payas’taki baba ocağında acı sürüyor. Evli ve 1 çocuk babası şehidin babası Kenan Zehir, hem evlat hem de silah arkadaşlarının yaşadığı son anlara ilişkin öğrendiklerini anlattı.

uçuş öncesi son görüşme:

Kenan Zehir, oğlunun olaydan önce kendisini aradığını belirterek, "Oğlum saat 11.00 sıralarında beni aradı. Eşini İstanbul’a gönderdiğini, kendisinin de uçuşu olduğunu söyledi. Akşam dönüşte tekrar arayacağını belirtti" dedi. Evde televizyonu açtığında kazayı gördüğünü, hemen oğlunu aradığını ancak ulaşamadığını aktardı.

Bir baba olarak her uçuşta endişe ettiklerini söyleyen Zehir, oğlunun görevindeki tehlikelerin farkında olduklarını ve her dönüşü umutla beklediklerini ifade etti. Daha önce benzer durumlarla karşılaştıklarını, ancak helikopterleri her seferinde indirmeyi başardıklarını öğrendiklerini anlattı.

helikopterin yerleşim yerine düşmemesi için verilen mücadele:

Baba Zehir, silah arkadaşlarından ve komutanlardan edindiği bilgilere göre helikopterin yerleşim yerine yöneldiği anda büyük bir gayret sarf edildiğini söyledi. Oğlunun becerisinden emin olduğunu belirten Zehir, kazanın olası nedenine ilişkin değerlendirmesinde elektrik tellerine takılma ihtimaline dikkat çekti: "Yaklaşık 20 metreye kadar alçaldığını ve elektrik direklerinden kaynaklı kazanın yaşandığını düşünüyorum. Elbette bunlar benim kendi değerlendirmelerim."

Zehir, oğlunun ve beraberindeki askerlerin yerleşim yerine çarpmasını engellemek için çaba gösterdiklerini öğrendiğini vurguladı ve "Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Şehidin son dönem konuşmalarından örnekler veren baba, yaklaşık 15 gün önce telefonu olduğunu ve oğlunun esprili bir dille "baba, şehit olursam seni de götürürüm inşallah" dediğini aktardı. Gelininden öğrendiği bazı sözlerin de içlerini burktuğunu söyleyen Kenan Zehir, inançları gereği oğlunun şehit olduğuna inanıp, "Rabbim mekanını cennet eylesin" temennisinde bulundu.

Acının büyüklüğünü dile getiren Zehir, "Çok zor bir acı, rabbim hiçbir anneye ve hiçbir babaya böyle bir acı yaşatmasın. Acıların en büyüğü" diyerek duygularını paylaştı. Taziye ziyaretleri sırasında toplumun birlikteliğini hissettiğini belirten baba, sözlerini "Vatanımız sağolsun, başka vatanımız yok" ifadesiyle tamamladı.

ŞEHİT BABASI KENAN ZEHİR