Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın 24 Kasım mesajı:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda öğretmenlerin toplum ve gelecek üzerindeki etkisine dikkat çekti. Çolakbayrakdar, eğitim ve öğretimin, nesillerin yetiştirilmesinde merkezî bir rol üstlendiğini vurguladı.

Başkanın mesajında yer verdiği ifadeye göre, dinin ilk emri olan "Yaratan Rabbinin adıyla oku" anlayışı çerçevesinde milli ve manevi değerler bilinciyle yetiştirilen gençlerin önemine işaret edildi. Çolakbayrakdar, sözlerini şu cümleyle özetledi: "Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek ülkemizin geleceğine hazırlanmasını sağlayan öğretmenler, muasır medeniyetin en önemli şekillendiricileridir".

Eğitime destek ve örnek projeler:

Mesajında öğretmenlerin daha iyi ortamlarda görev yapması ve öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması hedefiyle Kocasinan Belediyesi olarak örnek ve model projelere imza attıklarını belirten Çolakbayrakdar, belediyenin eğitim destek çalışmalarına vurgu yaptı. Başkan, Çocuk Kulübümüzle, Gençlik Kulübümüzle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim ve öğretime destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kutlama, anma ve iyi dilekler:

Çolakbayrakdar, öğretmenlerin tarih boyunca bilginin ve eğitimin sembolü olduğunu, gençlere ışık tutan örnek insanlar olduklarını belirterek tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü en içten duygularıyla kutladı. Ayrıca, ebediyete intikal etmiş bütün öğretmen ve eğitimcileri rahmetle andığını ve tüm Milli Eğitim camiasına eğitim ve öğretim çalışmalarında başarılar diledi.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.