Bingazi limanındaki patlama iddiası:

Libya’nın doğusundaki Bingazi kentinde limanda demirli bulunan bir Rus gemisinde meydana gelen patlamanın, Rus Donanması'na ait Merkury adlı korvet sınıfı bir savaş gemisinde olduğu öne sürüldü. Uydu görüntüleme şirketi Vantor tarafından paylaşılan görüntülerde, patlamanın ardından geminin büyük ölçüde battığı, dumanların yükseldiği ve limana enkaz parçalarının yayıldığı görüldü.

patlama ve uydu görüntüleri:

Yerel kaynaklar ve uydu görüntüleri, patlamanın limanda demirli bulunan gemide gerçekleştiğini gösteriyor. Libya'nın doğusundaki yönetim, yangına yol açan patlamanın bir İHA saldırısından kaynaklandığından şüphelendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, geminin Rusya'ya dönüş yolunda olduğu ve iki ülke arasındaki denizcilik anlaşmaları kapsamında Bingazi limanına yakıt ve erzak ikmali için uğradığı belirtildi.

yaralananlar ve yetkili açıklamaları:

Sağlık kaynakları, olayda aralarında Rusların ve Libyalıların bulunduğu 10 kişinin hafif şekilde yaralandığını ve Bingazi'de tedavi altına alındığını kaydetti. Doğu yönetimi yetkilileri, saldırıyı kınayarak olayı Libya'nın egemenliğinin ihlali ve deniz seyrüsefer güvenliğine yönelik bir tehdit olarak nitelendirdi. Yetkililer, sorumlular tespit edilirse hukuki ve diplomatik tedbirlerin alınacağını bildirdi ve 'Libya yönetimi, limanlarının, topraklarının ve kara sularının uluslararası çatışmaların yayılması veya hesaplaşmaların yaşanması için bir savaş alanına dönüştürülmesine izin vermeyecektir' ifadesini kullandı.

bölgedeki deniz güvenliği iddiaları:

Reuters'a konuşan iki Libyalı askeri kaynak, aynı günün ilerleyen saatlerinde Bingazi açıklarında Malta bayraklı bir ticari geminin insansız deniz aracıyla vurulduğunu ve mürettebatın kurtarıldığını aktardı. Aynı kaynaklar, pazar akşamı Bingazi açıklarında 20'den fazla insansız deniz aracının engellendiğini ifade etti. Bu iddialar, bölgedeki deniz güvenliği ve ticari seyrüsefer açısından endişe yaratıyor.

Olayla ilgili soruşturmalar ve sorumluların tespitine ilişkin süreç devam ederken, bölgedeki tarafların açıklamaları ve uluslararası gözlemcilerin değerlendirmeleri takip edilmeye devam edecek.

LİBYA'NIN BİNGAZİ KENTİNDE LİMANDA DEMİRLİ BULUNDUĞU SIRADA PATLAMA YAŞANAN RUS GEMİSİNİN "MERKURY" ADLI KORVET SINIFI BİR SAVAŞ GEMİSİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLÜRKEN, UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE GEMİNİN BÜYÜK ÖLÇÜDE BATTIĞI GÖRÜLDÜ.