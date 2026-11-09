Doğubayazıt'ta buzlu yolda zincirleme kaza: bir kişi yaşamını yitirdi

Doğubayazıt'ta buzlu yolda zincirleme kaza

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, buzlanmanın etkisiyle üç araç çarpıştı ve olayın sonucu olarak bir kişi yaşamını yitirdi.

Kaza yerinde durum:

Kaza, sabah saatlerinde Suluçam yol ayrımı yakınlarında görüldü. Yetkililer tarafından bildirildiği üzere buzlanma zincirleme çarpışmanın başlıca nedeni oldu; kazaya karışan toplam 3 araç vardı.

Müdahale ve sonuç:

Kazada yaralanan A.D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen A.D. kurtarılamadı ve olay bir can kaybı ile sonuçlandı.

Görgü tanıkları ve ilk bulgular, kış koşullarında yol yüzeyinin kayganlaşmasının sürücülerin kontrolünü kaybetmesine zemin hazırladığını gösteriyor; bu tür havalarda sürücülerin azami dikkat göstermesi ve hızını koşullara göre ayarlaması önem taşıyor.

AĞRI’DA BUZLANAN YOLDA 3 ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ